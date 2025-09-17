Arts gaf kinderen navelstrengbloed: bedrijf overweegt juridische stappen

Het Zwitserse bedrijf CBC Health overweegt juridische stappen tegen de Veldhovense anesthesist Jens Fischer. De arts voerde ruim tweehonderd illegale behandelingen met navelstrengbloed uit bij kinderen met autisme, beroertes en hersenverlammingen. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) had hij daar geen vergunning voor.

CBC Health bevestigt aan Omroep Brabant dat het de samenwerking met Fischer volledig heeft beëindigd. “Gebaseerd op de bevindingen hebben we alle samenwerking verbroken met de medische instelling”, stelt het bedrijf. Het laat doorschemeren juridische stappen te overwegen, maar licht niet toe waar die op gericht zouden zijn. In een verklaring benadrukt CBC Health zelf geen behandelingen aan te bieden: “Wij zijn een medisch agentschap dat patiënten die navelstrengbloedbehandelingen willen assisteren. We bieden geen therapieën aan, maar fungeren als tussenpersoon.” Opmerkelijk is dat Fischer tot voor kort nog trots vermeld stond op de website van CBC als ‘hoofdarts’, compleet met foto en cv. Die pagina is inmiddels offline gehaald. De anesthesist zelf liet eerder weten dat hij geen commentaar kan geven zolang het IGJ-onderzoek loopt. Wel zei hij het vreemd te vinden dat zijn werk is stopgezet: “Kinderen die wachten op deze therapie, zijn teleurgesteld nu.”

Donoren misleid

Uit het inspectierapport blijkt dat Fischer voor zijn behandelingen gebruikmaakte van navelstrengbloed uit een Slowaakse bloedbank. In Slowakije zijn al langer zorgen over dubieuze praktijken rond bloedafname. De Slowaakse parlementariër Vladimíra Marcinková ontdekte dat zorgverleners gemiddeld honderd euro commissie kregen als zij zwangere vrouwen aanspoorden hun navelstrengbloed af te staan. Hoe meer bloed, hoe hoger de beloning. De vrouwen wisten vaak niet dat hun bloed later in buitenlandse klinieken belandde. “Een vrouw kan pas een weloverwogen beslissing nemen als ze weet dat de zorgverlener financieel profiteert van haar keuze,” stelt Marcinková. Ze wijst erop dat sommige moeders met valse voorwendselen werden overgehaald: zo werd gezegd dat het bloed bedoeld was voor kankerpatiënten, terwijl het in werkelijkheid ook bij Fischer in Veldhoven werd toegepast. In de blog van de stellige Marcinková schrijft ze ook dat Slowaakse ouders flink moeten betalen om het navelstrengbloed op te slaan zodat ze het later kunnen gebruiken. De afname kost tussen de 690 en 1.490 euro. Daarna kost het jaarlijks 78 tot 191 euro om het bloed te bewaren. Ouders die stoppen met betalen hebben niet de zekerheid dat hun bloed wordt vernietigd. "Het bedrijf kan het voor andere doeleinden gebruiken", stelt Marcinková, zoals in de privékliniek van Fischer in Veldhoven.

Hoe kon Slowaaks navelstrengbloed in Velhoven terecht komen? Het onderzoek van parlementariër Vladimíra Marcinková laat zien dat zowel de grote private als de openbare navelstrengbloedbank van Slowakije onder controle staan van het Zwitserse bedrijf CBC Health. Dat is ook het bedrijf waarvoor de Veldhovense anesthesist Jens Fischer behandelingen uitvoerde. Volgens Europese regels moeten openbare bloedbanken eigendom blijven van publieke of non-profitinstanties. In Slowakije is dat nooit gehandhaafd. Daardoor kan bloed uit een zogenaamde 'publieke' Slowaakse bank alsnog worden gebruikt bij de behandelingen in Veldhoven.