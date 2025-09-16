Stratenmakers onder druk en 15.000 rode vlaggen: dit gebeurde vandaag

Van onrust bij stratenmakers tot aanhouding van vier familieleden in drugsonderzoek: dit zijn de vier verhalen die je dinsdag gelezen moet hebben.

Stratenmakers in het hele land ervaren toenemende frustratie door strenge controles van de Arbeidsinspectie. De regels schrijven voor dat ze maximaal een uur per dag op hun knieën mogen werken en een half uur mogen bukken. Al zestig projecten zijn stilgelegd, wat leidt tot vertragingen en hogere kosten. Zelfs het Nederlands Kampioenschap Stratenmaken is dit jaar afgelast. Lees hier meer over de spanningen in de sector:

Bij een grote politieactie in Eindhoven zijn vier familieleden aangehouden op verdenking van drugshandel en witwassen. Het gaat volgens bronnen om een vader (59), moeder (58) en twee mannen van 25 en 30 jaar, waarvan één hun zoon zou zijn. De politie viel binnen bij twee woningen en vijf bedrijven, waaronder een viswinkel, beautysalon en horecazaak. De actie maakt deel uit van project Aurora om criminaliteit rond de Kruisstraat en Woenselse Markt aan te pakken. Hier lees je meer:

De Vlagheide in Schijndel kleurt deze week rood met 15.000 vlaggen als eerbetoon aan slachtoffers van Operatie Market Garden uit 1944. Het project is een symbool voor vrede en verbondenheid, waarbij jong en oud helpen met het plaatsen van de vlaggen. De rode kleur staat voor het gevloeide bloed maar ook voor liefde. Lees hier het hele verhaal:

Statenlid Laura van Hazendonk (30) beviel eind vorig jaar van zoontje Ties. Het kindje overleed na 18 dagen aan een streptokokkeninfectie. Nu is ze opnieuw zwanger en dient ze haar ontslag in als statenlid, omdat als de baby straks wordt geboren, ze te weinig verlofdagen heeft. Hier lees je het hele artikel: