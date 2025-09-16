PSV start Champions League met een pijnlijke thuisnederlaag tegen Belgen

PSV is de Champions League gestart met een 1-3 nederlaag tegen Union Saint-Gilloise. De Eindhovenaren stelden teleur voor eigen publiek en na afloop klonk er een fluitconcert in het Philips Stadion.

Leon Voskamp & David Kramer Geschreven door

Union Saint-Gilloise was op papier de makkelijkste tegenstander van PSV in de Champions League, dat verder veelal tegen Europese topclubs speelt. PSV begon sterk aan de wedstrijd tegen de koploper van België. Ruben van Bommel bediende na zes minuten vanaf de linkerkant Ismael Saibari, maar de inzet van de glijdende middenvelder ging net naast. Een paar minuten later was het wel raak aan de andere kant. Ricardo Pepi trapte in zijn eigen zestienmetergebied Christian Burgess onderuit, waarna Promise David de penalty koelbloedig benutte.

Wachten op privacy instellingen...

De reactie van PSV volgde snel. Van Bommel werd na ruim een kwartier de diepte ingestuurd, kapte de rechtsback uit en schoot snoeihard op de lat. In de 22ste minuut was er wederom gevaar vanuit PSV-kant, maar het schot van Saibari vloog naast het doel van keeper Kjell Scherpen.

PSV creëerde een aantal grote kansen, maar het speelde verder te matig en slordig om de Belgen lange tijd onder druk te zetten. Tot overmaat van ramp waren het de gasten die na 39 minuten de stand verdubbelden. Na balverlies van Pepi dribbelde Anouar Ait El Hadj naar voren en uiteindelijk was er geen Eindhovens been om de 0-2 te voorkomen. Bosz was ongetwijfeld erg ontevreden met het vertoonde spel en liet Armando Obispo en Jerdy Schouten in de rust in de kleedkamer achter. Met Anass Salah-Eddine en Guus Til bracht de trainer van PSV twee verse krachten. Union koos ervoor om zich niet helemaal in te graven en was via Kevin Rodriguez dicht bij de 0-3. Doelman Matej Kovar tikte het schot over zijn doel.

Lees ook Dit is het bedrag dat PSV kan bijschrijven dankzij de Champions League

PSV liet vervolgens een fase beter voetbal zien en ging op jacht naar de aansluitingstreffer. Eerst was het Pepi die dreigend voor het Union-doel kwam. Zijn schot was geen probleem voor Scherpen. De doelman was na zo'n 55 minuten wel verslagen, maar voor een open doel gleed Saibari een voorzet naast de paal. Het bleef voorlopig bij deze kansen, want de Eindhovenaren misten de kracht en creativiteit om het de kampioen van België echt moeilijk te maken. Union had het achterin goed voor elkaar en loerde op de 0-3 en daarmee de beslissing. Die derde treffer kwam na 80 minuten toen Kevin Mac Allister op de juiste plek stond om een corner binnen te werken. De slotfase werd pijnlijk voor het PSV-publiek toen de Belgen rustig de bal naar elkaar overspeelden onder luid gejuich van de Union-supporters. Het werd vlak voor tijd nog wel 1-3 door Van Bommel, maar iets later waren het de Belgen die de overwinning konden gaan vieren.