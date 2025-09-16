Huiswerk voor PSV na nederlaag: 'Misten de wil om te winnen'
PSV speelde volgens Bosz niet zoals hij zijn ploeg kent. “Iedereen heeft onze poule gezien, dan moet je je thuiswedstrijden winnen. Ik denk dat we normaal gesproken beter voetballen, maar op dit niveau moet je ook duels aangaan. Daarin waren we beduidend minder dan Union.”
De trainer vond ook dat het geluk ontbrak bij zijn ploeg. “Als je niet goed speelt, dan heb je soms wat geluk nodig. De penalty die we tegen krijgen, valt voor mij onder de categorie ongelukkig. Bij een 0-0-stand krijgen we een grote kans van Ismael Saibari en na de 0-1 schiet Ruben op de paal. In de tweede helft heb ik de tactiek aangepast en een extra middenvelder in balbezit geplaatst. Dan hoop je dat die goal snel valt, maar dat gebeurde niet.”
Bosz heeft er na de nederlaag veel huiswerk bij. “Het is duidelijk dat we dit seizoen een groot aantal spelers gewisseld hebben, dat heeft tijd nodig. Ze moeten wennen aan de speelstijl en aan de Champions League. We leggen de nadruk op het leren van de fouten en wat we beter kunnen doen.”
Hij verwees na de nederlaag naar de afgelopen twee jaar. Ook toen werden de eerste Champions League-duels tegen respectievelijk Arsenal en Juventus verloren. “Gaandeweg in het toernooi zijn we toen gegroeid. Al zijn de tegenstanders dit jaar wel zwaarder.”
Verdediger Ryan Flamingo houdt de moed erin, ondanks dat PSV een loeizwaar programma heeft in de Champions League. "Er zijn altijd mogelijkheden in deze competitie." Het moet dan wel beter dan tegen de koploper uit België. "Het was alsof we de wil misten om te winnen. Dit zijn Champions League-wedstrijden, iedereen weet wat dat betekent."
De maker van het PSV-doelpunt was Ruben van Bommel. De Champions League-debutant kon echter niet terugkijken op een fijne avond. "We kwamen heel moeilijk aan het voetballen. Je merkte dat we aan het zoeken waren tijdens de opbouw", zegt de aanvaller. "Dan mag je alsnog de wedstrijd niet verliezen op wilskracht. Uiteindelijk overheerst een gevoel wat niet lekker is, want we hebben verloren."
Topper tegen Ajax
De volgende wedstrijd van PSV in de Champions League staat gepland op 1 oktober. Dan gaat PSV in Duitsland op bezoek bij Bayer Leverkusen. In de Eredivisie komt komende zondagmiddag Ajax op bezoek in het Philips Stadion.
Bosz: “Daar ben ik nog helemaal niet mee bezig, we zijn eerst dit aan het verwerken. We gaan deze wedstrijd goed analyseren en dat bespreken we met de jongens. Daarna pas gaan we naar Ajax kijken.”