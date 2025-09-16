Huiswerk voor PSV na nederlaag: 'Misten de wil om te winnen'

"Teleurstellend." Dat was de duidelijke conclusie van trainer Peter Bosz na de 1-3 nederlaag van PSV in de Champions League tegen Union Saint-Gilloise. Wat hij dinsdagavond vooral miste was de duelkracht. “Als het hij of ik is, dan moet het eigenlijk ik zijn.”

PSV speelde volgens Bosz niet zoals hij zijn ploeg kent. “Iedereen heeft onze poule gezien, dan moet je je thuiswedstrijden winnen. Ik denk dat we normaal gesproken beter voetballen, maar op dit niveau moet je ook duels aangaan. Daarin waren we beduidend minder dan Union.”

De trainer vond ook dat het geluk ontbrak bij zijn ploeg. “Als je niet goed speelt, dan heb je soms wat geluk nodig. De penalty die we tegen krijgen, valt voor mij onder de categorie ongelukkig. Bij een 0-0-stand krijgen we een grote kans van Ismael Saibari en na de 0-1 schiet Ruben op de paal. In de tweede helft heb ik de tactiek aangepast en een extra middenvelder in balbezit geplaatst. Dan hoop je dat die goal snel valt, maar dat gebeurde niet.”

Bosz heeft er na de nederlaag veel huiswerk bij. “Het is duidelijk dat we dit seizoen een groot aantal spelers gewisseld hebben, dat heeft tijd nodig. Ze moeten wennen aan de speelstijl en aan de Champions League. We leggen de nadruk op het leren van de fouten en wat we beter kunnen doen.”

Hij verwees na de nederlaag naar de afgelopen twee jaar. Ook toen werden de eerste Champions League-duels tegen respectievelijk Arsenal en Juventus verloren. “Gaandeweg in het toernooi zijn we toen gegroeid. Al zijn de tegenstanders dit jaar wel zwaarder.”