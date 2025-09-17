Lading henneptoppen onderschept, straatwaarde bijna anderhalve ton

Bij een transportbedrijf in Eindhoven heeft de douane afgelopen vrijdag 44 kilo aan henneptoppen onderschept. Dat meldt de politie Best en Oirschot op Instagram. De partij hennep heeft een geschatte straatwaarde van 144.000 euro.

De henneptoppen zijn afkomstig uit Amerika en Canada en waren vacuüm verpakt toen ze bij het transportbedrijf werden gevonden. De pakketten waren geadresseerd aan bedrijven in Best en Oirschot.

De politie heeft deze bedrijven direct bezocht na de vondst van de douane. Uit het onderzoek van de politie blijkt echter dat er geen aanwijzingen zijn dat de bedrijven betrokken zijn bij de invoer van deze verdovende middelen.

De politie heeft de partij in beslag genomen en doet verder onderzoek naar de herkomst en de betrokkenen.