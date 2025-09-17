Flinke file op A58 na ongeluk, ook druk op A27

Verkeer op de A58 richting Tilburg had woensdagochtend flinke vertraging door een ongeluk bij knooppunt de Baars. Op het hoogtepunt liep de vertraging op tot een uur. De linkerrijstrook richting Tilburg was een tijdje dicht, maar werd rond half negen vrijgegeven.

Twee busjes zijn met elkaar in botsing gekomen tussen Best en knooppunt de Baars. Automobilisten die van Eindhoven naar Tilburg wilden, konden vanaf knooppunt Batadorp omrijden via de A2 en A65.

Foto: Rijkswaterstaat.

Drukte A27

Op de A27 van Breda richting Gorinchem was het woensdagochtend ook druk. Door een touringcar met een klapband bij Geertruidenberg was de rechterrijstrook dicht, maar deze werd rond kwart voor negen vrijgegeven.

Foto: Rijkswaterstaat.