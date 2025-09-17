Agenten ruiken sterke wietlucht en pakken blowende bestuurder

Een man is dinsdagavond staande gehouden op de N65 bij Vught, omdat hij zat te blowen achter het stuur. Agenten van de verkeerspolitie reden achter hem toen zij een sterke wietlucht roken. De man was naar eigen zeggen een zelfgedraaide 'sigaret' aan het roken, maar biechtte later op dat het om hennep ging.

De agenten konden zelf niet meer vaststellen of het om een joint ging, want toen ze de man staande hielden, was de 'sigaret' verdwenen. Toen zij de bestuurder met de lucht confronteerde, gaf hij toe dat hij aan het blowen was.

Bloedonderzoek

Een speekseltest sloeg positief uit op THC, de werkzame stof in cannabis. De man is meegegaan naar het politiebureau voor bloedonderzoek. Hij heeft een rijverbod van 24 uur gekregen.

Als de uitslag van het bloedonderzoek over zes tot acht weken binnen is, kan zijn rijbewijs bij een uitslag boven de grenswaarde ingevorderd worden door de rechter. Daarnaast kan hij een forse boete krijgen.

De politie heeft de zakjes drugs in beslag genomen.