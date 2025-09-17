Zomerse temperaturen in zicht, de korte broek kan weer aan

Nog even en dan kan de paraplu weer de in de kast. Het blijft in de provincie nog twee dagen nat, maar daarna klaart het op en wordt het zelfs nog zomers warm. De korte broek kan dus nog een laatste keer aan. "In het weekend kan het 27 graden worden", vertelt meteoroloog Raymond Klaasen van Weerplaza.

Maar eerst nog even van de regen in de drup. "Woensdag blijft het bewolkt in Brabant met van tijd tot tijd regen of motregen. En vanavond komt daar geen verandering in", weet Klaasen.

Maar daarna komen langzaam maar zeker droge periodes in zicht. "Donderdag is een echte overgangsdag. Het wordt dan 21 á 22 graden. De dag begint wat regenachtig, maar later op de dag schijnt de zon."

Vanaf vrijdag kruipt de temperatuur dan echt richting zomerse waarden. "Het wordt een prachtige nazomerdag met een temperatuur van 26 graden, en flink wat zon. Het blijft droog, dus de paraplu kan in de kast blijven. De korte broek kan weer aan", adviseert de meteoroloog.

Zaterdag lekker, maar daarna terug bij af

En ook zaterdag begint op die manier. "Temperaturen van boven de 25 graden worden hoogstwaarschijnlijk aangetikt." Maar even later is het uit met de pret: "Later op de dag nemen onweersbuien toe. In het westen van de provincie is daar vanaf de middag al kans op."

Dan is het gedaan met het mooie weer. "Zondag is het wisselvallig en wordt het een graad of 21. Volgende week zijn we terug bij af, en gaan we verder hoe we zijn begonnen."