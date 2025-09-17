Helpers weten niks van schietpartij bij sportschool, schutter nog spoorloos

De kogels vlogen in het rond bij sportschool Hemmers Gym in Breda in december 2023, maar een schutter werd nooit gepakt. Wel pakte de politie twee mannen op die de schutter in hun auto hadden. De twee stonden woensdag voor de rechtbank in Breda, maar zij bleken maar kleine vissen in het verhaal.

“Die mongool is iemand gaan shooten daar”, riep Bassirou D. (21) tegen zijn vriendin toen hij naar een uitzending van Opsporing Verzocht keek. Op de televisie zag hij hoe de man die hij op 12 december 2023 in Breda had opgehaald negen keer schoot op twee mannen in een auto voor de sportschool. Daar kwamen rond de middag vijf mannen naar buiten, onder wie de professionele Poolse kickbokser Arek Wrzosek die nog niet zo lang daarvoor tegen Badr Hari vocht. De schutter opende het vuur op Wrzosek en een andere man die in de Audi Q8 zat, maar de twee werden niet geraakt. De auto wel, in totaal zeven keer. De schutter en de schietpartij waren vol in beeld. De beelden werden ook vertoond in Opsporing Verzocht:

Bassirou D. uit Rotterdam en George R. (22) uit Loosdrecht mochten woensdag uitleggen wat hun rol was die dinsdag in Breda voor de sportschool aan de Druivenstraat, op een klein en wat afgelegen industrieterreintje. Beide mannen wisten niet wat hun passagier van plan was, zo vertelden ze allebei. George moest voor 500 euro iemand van Amsterdam naar Breda brengen die ochtend, maar dat ging om bankpasfraude, had hij gehoord. De passagier moest daar ‘slechts’ een pinpas ophalen bij een slachtoffer.

Een paar uur voor de schietpartij waren George en zijn passagier al bij de sportschool, ze hingen daar uren rond. Tegen de middag was George het beu en reed hij naar huis, maar op de A27 wilde de schutter toch terug. Dat deed George en daarna reed hij terug naar huis. Na de schietpartij waarbij wonder boven wonder geen gewonden vielen, belde de schutter naar Bassirou D. Die haalde hem op in de buurt, terwijl er overal politie richting de Druivenstraat snelde. Toen de schutter instapte, zag D. het wapen. “Bro wat doe je met die wapen”, riep hij. “Die moet ik niet in mijn auto hebben”, zou hij hebben geroepen. De twee reden naar een stuk bos of parkje, waar de schutter zijn wapen weggooide, en vervolgens reden ze richting Rotterdam. Ben jij geïnteresseerd in nog meer bijzondere rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.

Lastig voor de officier van justitie, want wat is de mannen nu echt te verwijten? Over George R. was hij kort, hij eiste vrijspraak. De officier zag geen mogelijkheid om een straf te eisen voor medeplichtigheid aan een poging tot dubbele moord, omdat George dacht een bankpas op te gaan halen. Voor Bassirou D. had hij wel een eis in petto. Die heeft de schutter geholpen met vluchten voor de politie, terwijl hij in de gaten moet hebben gehad dat een paniekerige man met een wapen vast iets ergs heeft gedaan. D. hoeft, wat justitie betreft, niet terug de gevangenis in. De officier eiste namelijk 180 dagen cel, waarvan 73 voorwaardelijk. De 107 dagen die hij daadwerkelijk zou moeten zitten, heeft hij al in voorarrest uitgezeten. Het waren, helaas voor justitie, dus niet de grote jongens die woensdag voor de rechter stonden. Zij hebben wel beiden de schutter in de auto gehad en die schutter is zelfs een kennis van D., maar tot op de dag van vandaag is de man spoorloos. De uitspraak in deze zaak is op 1 oktober.