Boerenleven scoort: duizenden mensen volgen Suus tussen maïs en machines
Dat vertelt ze aan ZuidWest TV. Op haar zeventiende start Suus met de opleiding tot dierenartsassistente. Tijdens haar stage werkt ze tussen de varkens en geiten. “Dat vond ik zó ongelofelijk leuk”, vertelt ze enthousiast. Toch merkt Suus dat de opleiding niet helemaal bij haar past. Ze maakt de overstap naar de mbo-opleiding veehouderij, en die keuze blijkt wél de juiste: ze rondt de opleiding succesvol af. Groot vee en machines trekken Suus.
“Ik liep stage bij een veehouderij en daar mocht ik met koeien werken. Dit vond ik echt geweldig.” Als ze van verschillende boeren de tip krijgt om haar tractorrijbewijs te gaan halen, besluit ze dit te doen. Nadat ze dat heeft gehaald, lijkt het haar leuk om bij een loonwerker te gaan helpen met oogsten. Suus komt terecht bij Loonbedrijf de Regt in Etten-Leur, waar ze nu al drieënhalf jaar werkt.
“Als je mij zes jaar geleden had verteld dat ik dit werk leuk zou vinden, had ik je echt uitgelachen.” En nu kan Suus zich haar leven niet anders meer voorstellen. Voor de mensen om haar heen was het dan ook wel even wennen. “Ik kom zelf niet uit een boerengezin. Mijn ouders snappen af en toe niet dat ik het leuk vind om zo vroeg op te staan en weer laat thuis te komen, maar ik vind het het mooiste dat er is.”
Toen Suus begon met het werken tussen de koeien, begon ze ook met het maken van TikTok video’s. “Dit werd door boeren én gewone burgers heel goed ontvangen.” Suus besluit steeds vaker en meer video’s te posten. “Ik heb nu meer dan 25.000 volgers. Dat is echt snel gegaan.” Het leukste vindt ze het om haar dagelijkse werk te laten zien. “Ik bereik er veel mensen mee en dat maakt het ook leuk om te doen.”
“Mijn leven is wel drastisch veranderd.”
“Mijn leven is wel drastisch veranderd sinds ik dit werk doe”, vertelt ze. “Ik weet nu de weg van Sint Philipsland (red. in Zeeland) tot Bavel. Dat wist ik voorheen écht niet”, lacht ze. Suus vindt het nog steeds leuk om met vriendinnen te gaan shoppen, maar ze heeft er andere interesses bijgekregen. “Ik ga nu ook naar schuurfeesten, trekkertreks en tentfeesten.” En daar komt ze veel bekenden uit haar nieuwe leven tegen. “Gezellig om elkaar dan ook op die manier te zien.”