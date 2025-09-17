Boerenleven scoort: duizenden mensen volgen Suus tussen maïs en machines

Hakselen, rijden en lossen. Werken op het land is voor Suus Kleiman uit Zevenbergen de normaalste zaak van de wereld. Dat terwijl de 22-jarige zes jaar geleden niet had kunnen bedenken dat ze in de agrarische sector zou gaan werken. Nu filmt ze haar werkzaamheden en heeft ze duizenden volgers op TikTok. Die zien dat Suus haar hand niet omdraait voor vroege ochtenden en lange dagen tussen gras, maïs en machines. “Ik doe niets liever.”

Dat vertelt ze aan ZuidWest TV. Op haar zeventiende start Suus met de opleiding tot dierenartsassistente. Tijdens haar stage werkt ze tussen de varkens en geiten. “Dat vond ik zó ongelofelijk leuk”, vertelt ze enthousiast. Toch merkt Suus dat de opleiding niet helemaal bij haar past. Ze maakt de overstap naar de mbo-opleiding veehouderij, en die keuze blijkt wél de juiste: ze rondt de opleiding succesvol af. Groot vee en machines trekken Suus.

“Ik liep stage bij een veehouderij en daar mocht ik met koeien werken. Dit vond ik echt geweldig.” Als ze van verschillende boeren de tip krijgt om haar tractorrijbewijs te gaan halen, besluit ze dit te doen. Nadat ze dat heeft gehaald, lijkt het haar leuk om bij een loonwerker te gaan helpen met oogsten. Suus komt terecht bij Loonbedrijf de Regt in Etten-Leur, waar ze nu al drieënhalf jaar werkt.

“Als je mij zes jaar geleden had verteld dat ik dit werk leuk zou vinden, had ik je echt uitgelachen.” En nu kan Suus zich haar leven niet anders meer voorstellen. Voor de mensen om haar heen was het dan ook wel even wennen. “Ik kom zelf niet uit een boerengezin. Mijn ouders snappen af en toe niet dat ik het leuk vind om zo vroeg op te staan en weer laat thuis te komen, maar ik vind het het mooiste dat er is.”