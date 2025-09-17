Oranjefan Johan Vlemmix valt in paardenpoep en mist wéér de balkonscène

Bekende oranjefan Johan Vlemmix uit Hoeven kreeg tijdens Prinsjesdag een flinke teleurstelling te verduren. Vlak voor de balkonscène ging hij hard onderuit. Hij viel op zijn knie, die onlangs al een keer gebroken is, en belandde midden in de paardenpoep. Hierdoor miste hij de befaamde scène.

Oranjefans willen allemaal zo dicht mogelijk bij het balkon van Paleis Noordeinde staan op het moment dat de koninklijke familie zich daar laat zien. Tot vlak voor dat moment staan er nog dranghekken om de mensen tegen te houden, maar zodra de politie ze weghaalt, rent het publiek massaal naar voren.

Ook Vlemmix zette de sprint in, maar gleed uit en kwam hard ten val. Omstanders bekommerden zich om hem, al liep iemand eerst nog over zijn been heen.

''De persoon die over mij heen liep, kwam later naar me toe en zei: 'sorry dat ik over je heen liep, maar ik wilde per se een foto maken van de koninklijke familie''', vertelt Vlemmix aan Omroep West. ''Ik denk dan: ook al wil je een foto, je loopt toch niet over iemand heen?" Maar deze persoon vond de foto belangrijker dan Johan Vlemmix. "Ik kan daar wel om lachen, hij was eerlijk.''

Alles gemist

De pechvogel werd direct na de val in een rolstoel naar de EHBO gebracht. Vlemmix baalt het meest van het missen van de balkonscène. ''Ik heb niets gezien. Geen enkele foto kunnen maken. Ik had net zo goed thuis kunnen blijven'', verzucht hij.

Toch houdt hij zijn humor. "Ik heb een enorm dikke knie. Ik denk maar zo: sommige mensen worden dikker van veel eten, maar ik word op deze manier dik", zegt hij lachend. Ondanks de pijn gaat hij niet bij de pakken neerzitten. "De paardenpoep is nu van mijn jasje en telefoon af, dus ik ga gewoon weer door."

Tweede jaar op rij

Vorig jaar moest Vlemmix Prinsjesdag ook al aan zich voorbij laten gaan door een ongelukje. Hij had toen een scootmobiel omgebouwd tot Gouden Koets. Toen hij die de nacht voor Prinsjesdag in een grote bus wilde laden, gleed de koets van de lift af en kwamen zijn vingers tussen de wielen. Zijn vingers waren zo dik en pijnlijk dat de oranjefan geen auto meer kon rijden.