Doelman Robin Roefs maakt indruk in Engeland: 'The Roefs is On Fire'
Newby is de man achter de Facebook-pagina Safc till I die, waarop veel nieuws over de club wordt gedeeld. Afgelopen week ging het onder andere over Roefs, die in de laatste wedstrijd tegen Crystal Palace niet te kloppen was met meerdere knappe reddingen. Ook in de eerste drie competitiewedstrijden liet hij zien waarom Sunderland zo'n 10,5 miljoen euro (met bonussen erbij kan het oplopen tot ruim 13 miljoen) aan NEC betaalde.
"Ik ben blij dat hij een vliegende start heeft gemaakt bij Sunderland", zegt Newby. "Twee keer de nul houden in vier competitiewedstrijden is goed. Ik hoop dat hij zijn vorm de rest van het seizoen vast kan houden, alhoewel dat moeilijk is. Hopelijk kan hij ons helpen om te stijgen in de Premier League en zelf te strijden voor een plek onder de lat bij het Nederlands elftal."
Trouwe fan James zit iedere thuiswedstrijd op de tribune van het Stadium of Light en noemt Roefs een grote verrassing. "We kenden hem niet, maar zijn heel blij dat hij van NEC naar Sunderland is gegaan. Hij heeft de kwaliteiten om een heel goede doelman te worden."
De reacties op social media zijn lovend. "Beast of the north east", schrijft Jason Bew bijvoorbeeld. Medesupporter Wayne Newman vindt de doelman uit Heeswijk-Dinther een echte versterking. "Absoluut een verademing deze kerel. Hoe hij de ballen uit de lucht haalt is gewoon geweldig." Op X is Buff Egan complimenteus over de doelman. "Robin Roefs was geweldig met briljante reddingen. Deze man zou een van onze beste aanwinsten kunnen zijn."
Volgens Ewan Moffatt van supportersgroep Red& White Army heeft Roefs een zeer positieve eerste indruk achtergelaten. "Omdat de Premier League zo fysiek is, was het belangrijk om een doelman toe te voegen die zijn gebied beheerst. Roefs heeft de lengte en het vertrouwen om voorzetten te pakken. Hij laat zien dat hij goede reddingen in huis heeft. Ook aan de bal is hij zelfverzekerd."
"Hij lijkt alles te hebben wat nodig is voor een mooie carrière."
Moffatt denkt dat Roefs nog verder kan groeien als doelman. "Hij heeft ons al punten opgeleverd en ik verwacht dat hij een positieve bijdrage blijft leveren. Als jonge doelman zal hij in de loop van het seizoen fouten maken, maar de supporters en de club steunen hem als dat gebeurt. Hij heeft nog geen zwakke punten laten zien en hij heeft veel potentieel. Het zal een genot zijn om hem te zien ontwikkelen. Hij lijkt alles te hebben wat nodig is voor een mooie carrière."
De fans van Sunderland dragen hun nieuwe held op handen. En als je nou echt met een bijzonder item aan wil komen, er zijn zelfs zelfs shirts in omloop met daarop de tekst The Roefs is On Fire, een parodie op het liedje The Roof is On Fire.