Doelman Robin Roefs maakt indruk in Engeland: 'The Roefs is On Fire'

Tot het begin van dit seizoen in de Premier League zullen weinig Engelse voetballiefhebbers hebben gehoord van Robin Roefs uit Heeswijk-Dinther. Hoe anders is dat nu. In vier wedstrijden maakt de doelman van Sunderland AFC veel indruk met zijn reddingen. "Hij is een opvallende artiest", zegt supporter Robert Newby.

Newby is de man achter de Facebook-pagina Safc till I die, waarop veel nieuws over de club wordt gedeeld. Afgelopen week ging het onder andere over Roefs, die in de laatste wedstrijd tegen Crystal Palace niet te kloppen was met meerdere knappe reddingen. Ook in de eerste drie competitiewedstrijden liet hij zien waarom Sunderland zo'n 10,5 miljoen euro (met bonussen erbij kan het oplopen tot ruim 13 miljoen) aan NEC betaalde.

"Ik ben blij dat hij een vliegende start heeft gemaakt bij Sunderland", zegt Newby. "Twee keer de nul houden in vier competitiewedstrijden is goed. Ik hoop dat hij zijn vorm de rest van het seizoen vast kan houden, alhoewel dat moeilijk is. Hopelijk kan hij ons helpen om te stijgen in de Premier League en zelf te strijden voor een plek onder de lat bij het Nederlands elftal."

Trouwe fan James zit iedere thuiswedstrijd op de tribune van het Stadium of Light en noemt Roefs een grote verrassing. "We kenden hem niet, maar zijn heel blij dat hij van NEC naar Sunderland is gegaan. Hij heeft de kwaliteiten om een heel goede doelman te worden." De reacties op social media zijn lovend. "Beast of the north east", schrijft Jason Bew bijvoorbeeld. Medesupporter Wayne Newman vindt de doelman uit Heeswijk-Dinther een echte versterking. "Absoluut een verademing deze kerel. Hoe hij de ballen uit de lucht haalt is gewoon geweldig." Op X is Buff Egan complimenteus over de doelman. "Robin Roefs was geweldig met briljante reddingen. Deze man zou een van onze beste aanwinsten kunnen zijn."

Reacties van fans op optreden van Robin Roefs.

Volgens Ewan Moffatt van supportersgroep Red& White Army heeft Roefs een zeer positieve eerste indruk achtergelaten. "Omdat de Premier League zo fysiek is, was het belangrijk om een doelman toe te voegen die zijn gebied beheerst. Roefs heeft de lengte en het vertrouwen om voorzetten te pakken. Hij laat zien dat hij goede reddingen in huis heeft. Ook aan de bal is hij zelfverzekerd."

"Hij lijkt alles te hebben wat nodig is voor een mooie carrière."