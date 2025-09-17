Vermeende misstanden bij kinderboerderij, gemeente grijpt nu toch in

Na meerdere meldingen over misstanden bij de kinderboerderij in het Wilhelminapark in Best grijpt de gemeente in. Volgens omwonenden worden de dieren slecht verzorgd en wordt er illegaal gefokt. Ook zouden duiven onthoofd zijn. De gemeente heeft de kinderboerderij nu een waarschuwing gegeven en gaat kijken of meer maatregelen nodig zijn.

Sinds 2019 zijn er volgens de gemeente 33 meldingen binnengekomen over de kinderboerderij. Die gaan over 'de dieren, de inrichting van de locatie en over het park', meer wil de gemeente er niet over kwijt. Studio040 sprak met omwonenden die zich grote zorgen maken over het dierenwelzijn bij de kinderboerderij. Op beelden die omwonenden maakten, is te zien hoe konijnen in kleine kooien verblijven, hoe een walibi dood op het gras ligt en hoe een geit hardhandig gestraft wordt voor 'fout' gedrag. Ook hebben de bewoners een levendige dierenhandel opgemerkt rondom het park. De gemeente is eigenaar van de kinderboerderij. In een brandbrief eisten de organisaties Diervriendelijke Kinderboerderijen Comité Dierennoodhulp en Diervriendelijk Nederland eerder dat de beheerder en medewerkers van de kinderboerderij uit hun functie gezet moesten worden.

Op beelden zijn een dode walabi en onthoofde duiven te zien (foto: Studio040).

Volgens de wethouder was er geen sprake van onjuist handelen door de beheerder, maar daar komt ze deze week tijdens een raadsvergadering op terug. "We hebben de situatie in kaart gebracht en zijn tot de conclusie gekomen dat we er echt iets aan moeten doen", zei wethouder Rik Dijkhoff. "De kinderboerderij is niet meegegroeid met de tijd. Op het gebied van behuizing van de dieren, maar ook niet op het gebied van dierenwelzijn, dierenkeuze, educatie en beheer. Het is de hoogste tijd dat we daar verandering in aanbrengen." "We moeten wel eerlijk zijn", aldus Dijkhoff. "Als we het het geld of de moeite niet waard vinden, dan zullen we de kinderboerderij sluiten." De beheerder zei eerder tegen Studio040 dat hij wanhopig wordt van de klachten van omwonenden. Volgens hem zijn de zorgen nergens voor nodig. Ook neemt hij het omwonenden kwalijk dat zij etensresten over het hek gooien, waar de dieren volgens hem onder lijden. De gemeente en de beheerder hebben nog niet gereageerd op verdere vragen van Omroep Brabant.