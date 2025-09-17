Navigatie overslaan

Niels Laros redt het niet en grijpt naast WK-medaille op de 1500 meter

Vandaag om 15:27 • Aangepast vandaag om 15:47
Niels Laros pakte geen medaille tijdens het WK atletiek (foto: ANP/Hollandse Hoogte/Erik van Leeuwen).
Niels Laros is er niet in geslaagd om op het WK atletiek in Tokio een medaille te pakken op de 1500 meter. De 20-jarige atleet uit Oosterhout eindigde woensdagmiddag in de finale als vijfde. Het goud ging naar de Portugees Isaac Nader.
Laros was vooraf een van de favorieten voor het goud, nadat hij eerder dit seizoen drie keer de 1500 meter won bij de Diamond League, een jaarlijkse serie van prestigieuze atletiekwedstrijden. Dit WK overtuigde hij in de series en de halve finale. En zijn favorietenrol werd nog eens extra versterkt doordat een andere medaillekandidaat, de Noor Jakob Ingebrigtsen, al in de series werd uitgeschakeld.

In de finale nam Laros snel de leiding. Lange tijd lag hij op koers voor een medaille, maar in de laatste ronde kwamen er meer lopers naar voren. Laros had niet de eindsprint in de benen om op het podium te komen en eindigde als vijfde.

Laros had de jongste mannelijke atleet ooit kunnen worden met een WK-medaille op de 1500 meter en na Sifan Hassan de tweede Nederlander met een WK-plak op deze middenafstand.

5000 meter

Vrijdag 19 september zijn de series van de 5000 meter, een nummer waaraan Laros ook meedoet. De finale is op zondag 21 september.

Mocht Laros een medaille winnen, dan schrijft hij historie. De laatste Nederlandse mannelijke atleet met een WK-medaille op een individueel nummer was Ignisious Gaisah. De verspringer pakte in 2013 zilver. De enige gouden medaille op een WK was voor polsstokhoogspringer Rens Blom in 2005.

