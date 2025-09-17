Meisje (14) belt politie vanaf wc na poging verkrachting: 2,5 jaar cel

Salah H. (37) uit Oss moet dertig maanden de cel in voor de ontvoering en poging tot verkrachting van een 14-jarig meisje. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch woensdag geoordeeld. Ook moet de man het meisje een schadevergoeding van 3000 euro betalen.

Het 14-jarige meisje belde op 14 maart vanaf de wc in paniek naar de politie. Ze was meegenomen door een 37-jarige man naar zijn huis in de Johannes Poststraat in Oss. Hij had haar een joint laten roken, gekust en betast en hij had alvast een condoom gehaald. De gewaarschuwde politie kwam snel naar het huis van de man in Oss en arresteerde hem. De officier van justitie nam het Salah H. extra kwalijk dat die alles ontkent en zich totaal niet heeft bekommerd om haar. "Haar leven is onherstelbaar beschadigd door hem", oordeelde de officier tijdens de zitting. "Meisjes horen niet op klaarlichte dag meegenomen te worden."

De ontvoering en poging tot verkrachting gebeurden op 14 maart. Salah H. zag het 14-jarige meisje bij winkelcentrum De Ruwaard in Oss. Hij trok haar aan haar arm zijn auto in en nam haar mee naar Den Bosch, waar hij joints kocht. Vervolgens gingen ze naar zijn huis in Oss.

Eenmaal op de bank kuste hij haar in haar nek, likte in haar oor en probeerde hij haar shirt uit te trekken en betastte hij haar borsten, zo vertelde het meisje. Toen de man een condoom had gehaald en op tafel had gelegd, vluchtte het meisje de wc in en belde ze de politie. Volgens Salah H. klopt er niks van het verhaal van het meisje. Ze zou misselijk zijn geweest en omdat er bij haar niemand thuis was, nam hij haar mee. Hij wilde haar dus helpen en had haar niet meegesleurd en gedwongen, hield hij vol.

De rechtbank vindt zijn verhaal ‘ongeloofwaardig’, zo is te lezen in het vonnis: ‘Zijn handelingen passen niet bij het helpen van iemand die in nood is. Hij is met het meisje van Oss naar een coffeeshop in Den Bosch gereden en daarna weer terug naar zijn woning in Oss. Als hij daadwerkelijk hulp had willen bieden, had het zeer voor de hand gelegen om aangeefster naar haar familie of andere bekenden te brengen of medische zorg te zoeken. Bovendien blijkt uit een Snapchatgesprek tussen aangeefster en haar vriend – vlak voordat zij verdachte tegenkwam – dat zij en haar vriend elkaar zouden treffen. Niet valt in te zien waarom aangeefster bij buikpijnklachten juist op dat moment met een voor haar onbekende man, verdachte, mee zou gaan.’ Bij het bepalen van de straf hield de rechtbank er rekening mee dat het meisje nog steeds last heeft van nachtmerries en zich onveilig voelt. Salah H. had daar geen oog voor, oordeelt de rechtbank. ‘Hij neemt geen verantwoordelijkheid en betreurt vooral de situatie waarin hij zelf momenteel zit. De rechtbank neemt het de man zeer kwalijk dat hij op slinkse wijze een veertienjarig meisje wist te bespelen om met hem mee naar huis te gaan en heeft geprobeerd ten koste van haar aan zijn gerief te komen’. De rechtbank vindt twee jaar cel voor poging tot verkrachting passend. En daar komt nog eens een half jaar cel bij, omdat H. zich ook schuldig maakte aan ontvoering door het meisje tegen haar zin mee te nemen en vast te houden. Naast de gevangenisstraf van tweeënhalf jaar, moet de verdachte een schadevergoeding van 3.000 euro betalen aan het meisje. Ook moet hij alsnog een eerder voorwaardelijk opgelegde celstraf van vier maanden voor een ander vergrijp uitzitten. De buurt waar de man woonde wachtte de rechtszaak niet af. Daar werd de man in maart al veroordeeld door zijn huis én auto onder te kalken met teksten als ‘vieze pedo’. Zijn huis is H. inmiddels kwijt, want de gemeente wil hem niet meer terug in de wijk.