Jumbo kiest oude baas van Lidl als nieuwe topman

De oude topman van de Duitse supermarkt Lidl, Jesper Højer, is benoemd tot nieuwe topman van Jumbo. De Deense Højer volgt per 1 januari interim-topman Tom Heidman op.

Højer vervulde eerder verschillende internationale topfuncties bij supermarktketen Lidl, waaronder in Nederland, en is sinds 2019 actief als ondernemer, investeerder, bestuurder en adviseur. Hij verhuist binnenkort naar Nederland om aan de slag te gaan bij het Veghelse bedrijf.

"Ik keek altijd al met veel bewondering naar dit familiebedrijf. Voor Jumbo zijn er volop kansen om verder te groeien, en in de Nederlandse en Belgische markt nog meer nieuwe klanten voor ons te winnen. Ik ben blij dat ik het vertrouwen krijg om de strategische en commerciële koers te vervolgen", zegt de 47-jarige Højer.

Opvolger

De Deen begint per januari volgend jaar als opvolger van Tom Heidman, die als interim-topman aan de slag ging bij Jumbo nadat Ton van Veen begin dit jaar zijn vertrek aankondigde.

"We zijn Tom zeer dankbaar voor zijn betrokkenheid en leiderschap. Hij heeft de nieuwe commerciële strategie overtuigend uitgerold", zegt president-commissaris Colette Cloosterman-van Eerd.

Van Veen was weer de opvolger van Frits van Eerd, die in september 2022 werd aangehouden voor zijn rol in een fraude- en witwaszaak en inmiddels is veroordeeld tot twee jaar cel.