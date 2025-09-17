Navigatie overslaan
Voetganger (90) overleden na aanrijding, slachtoffer is vrouw uit Den Bosch

Vandaag om 15:08 • Aangepast vandaag om 17:50
Bij een aanrijding met een auto op de Kooikersweg in Den Bosch is woensdagmiddag een voetganger om het leven gekomen. Het slachtoffer is een vrouw van negentig uit Den Bosch. De bestuurder van de bus is aangehouden.
Profielfoto van Evie HendriksProfielfoto van Storm Roubroeks
Geschreven door
Evie Hendriks & Storm Roubroeks

Het slachtoffer is nog gereanimeerd door ambulancepersoneel. Een traumahelikopter werd ook opgeroepen voor het ongeluk, maar hulp mocht niet meer baten.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, kan de politie nog niet zeggen. Specialisten van Team Verkeer doen samen met Forensische Opsporing onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.

Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink
Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink
Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink
Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink
