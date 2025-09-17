Vrouw (90) uit Den Bosch overleden na aanrijding met busje

Bij een aanrijding met een auto op de Kooikersweg in Den Bosch is woensdagmiddag een voetganger om het leven gekomen. Het slachtoffer is een vrouw van negentig uit Den Bosch. De bestuurder van de bus is aangehouden.

Het slachtoffer is nog gereanimeerd door ambulancepersoneel. Een traumahelikopter werd ook opgeroepen voor het ongeluk, maar hulp mocht niet meer baten.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, kan de politie nog niet zeggen. Specialisten van Team Verkeer doen samen met Forensische Opsporing onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.