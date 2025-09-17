Advertentie
Bezorgde buren bellen over dierenmishandeling, politie stuit op drugslab
Vandaag om 15:50 • Aangepast vandaag om 18:00
Op het Rooseveltplein in Tilburg is woensdagmiddag in een woonhuis per toeval een drugslab ontdekt. Agenten kwamen het lab op het spoor na een melding over twee honden die mishandeld zouden worden.
Toen zij op zoek gingen naar de dader stuitten ze op een drugslab. De 46-jarige bewoonster van het huis is aangehouden.
Honden
Buurtbewoners hadden gezien dat de twee honden van het huis werden mishandeld. Eén van de twee honden ontsnapte, maar kon worden gevangen door omstanders.
De politie heeft de dieren in beslag genomen. Zij worden naar een geheim opvangadres gebracht.
De Landelijke Faciliteit Ontmantelen ( LFO) en de recherche zijn ingeschakeld voor onderzoek.
