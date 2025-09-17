Bezorgde buren bellen over dierenmishandeling, politie stuit op drugslab

Op het Rooseveltplein in Tilburg is woensdagmiddag in een woonhuis per toeval een drugslab ontdekt. Agenten kwamen het lab op het spoor na een melding over twee honden die mishandeld zouden worden.

Toen zij op zoek gingen naar de dader stuitten ze op een drugslab. De 46-jarige bewoonster van het huis is aangehouden.