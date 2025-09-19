Permanent wonen op vakantiepark: in deze gemeente mag het

Op vakantiepark De Veense Put in Veen kom je van alles tegen: caravans op grasveldjes vol onkruid, luxe jachten naast bungalows, houten chalets met afbladderende verf en grote villa’s met zonnepanelen. Het is een plek waar volop wordt gerecreëerd, maar waar ook mensen permanent wonen. En dat laatste is verboden. De gemeente Altena heeft nu plannen om wonen op het park toe te staan.

Lucht, ruimte en rust. Dat krijgen bewoners van De Veense Put dankzij het plan van de gemeente Altena, denkt wethouder Shah Sheikkariem (ruimtelijke plannen). “Voor verreweg de meeste bewoners gaat dit een oplossing zijn.” Permanent wonen op vakantieparken is volgens de Nederlandse wet verboden. Toch komt het door de woningnood steeds vaker voor dat een recreatiewoning gebruikt wordt als hoofdverblijf. Ruim 9170 mensen woonden afgelopen april het grootste gedeelte van hun tijd op een Brabants vakantiepark, maar uit angst voor controles en boetes staan veel mensen er niet ingeschreven. De Veense Put telt bijna 80 permanente bewoners. In totaal zijn er 178 grondeigenaren, verdeeld over 285 stukken grond. Demissionair minister Mona Keijzer (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) wil permanent wonen op vakantieparken de komende tien jaar legaliseren, om zo de woningnood deels in te dammen. In december riep ze gemeentes al op om de handhaving op vakantieparken te stoppen.

Op het vakantiepark in Veen werd permanent wonen door de voormalige gemeente Aalburg al door de vingers gezien. Van de bijna 80 permanente bewoners, heeft ruim de helft een gedoogbeschikking. Dat betekent dat er niet handhavend wordt opgetreden tegen de bewoners. “Dat past niet meer in het gedachtegoed van nu”, vindt wethouder Sheikkariem. “Maar we moeten wel rekening houden met mensen die ooit rechten zijn toegekend.” Om permanente bewoning mogelijk te maken, is er vóór 2035 een kwaliteitsverbetering van ruim 2,7 miljoen euro nodig. De Veense Put is namelijk een kwetsbare plek door de buitendijkse ligging. Omdat zo'n gebied bij hoogwater kan overstromen, verscherpt de regering de regels rondom buitendijks wonen. De gemeente Altena heeft Den Haag verzocht om een uitzondering te maken voor het vakantiepark.

Een luxe jacht bij een bungalow op vakantiepark De Veense Put (foto: Niek de Bruijn).

De bewoners gaan zelf voor die kwaliteitsverbetering van het gebied betalen. “Als je nu recreëert op De Veense Put, maar je wil er permanent gaan wonen, dan krijg je te maken met een waardestijging van jouw stuk grond”, legt burgemeester Egbert Lichtenberg uit. Die wordt per vierkante meter berekend. De grondeigenaren die permanent op het park willen gaan wonen, dragen straks twintig tot dertig procent van die waardestijging af aan een fonds om de kwaliteit van het gebied hoog te houden. “Dat is heel veel geld”, vindt Lenie Verbeek, die de belangen behartigt van bewoners van De Veense Put. Zij vreest dat mensen die permanent op het vakantiepark willen wonen, dit niet kunnen ophoesten en misschien wel hun huis uit worden gezet. Uit een voorzichtige schatting van de gemeente blijkt dat een derde van alle grondeigenaren permanent wil gaan wonen op De Veense Put. Dat komt neer op zo'n vijftig grondeigenaren. Het financieren van die kwaliteitsverbetering komt dan dus op hun schouders terecht. Dat komt algauw neer op 50.000 euro per persoon, vertelt Verbeek. “Heb jij dat in de kast liggen?”

"Uiteindelijk moet het een nieuw wijkje van Altena worden."

Volgens burgemeester Lichtenberg zouden grondeigenaren dat makkelijk moeten kunnen betalen. De waardestijging van hun grond draagt er volgens hem aan bij dat zij een hypotheek kunnen krijgen op hun voormalige recreatiewoning. "Maar", zegt de voorzitter van de belangenvereniging, "die hypotheek moet je eerst krijgen en die moet ook betaald worden. In theorie is het mogelijk, maar in de praktijk loopt het vast.” Als mensen er niet voor kiezen om hun recreatiewoning om te zetten in een permanente woning, gaat de gemeente Altena controleren of zij hun recreatiewoning van april tot en met oktober ook alleen voor recreatie gebruiken. “Iedereen zal zich moeten houden aan de spelregels”, zegt Lichtenberg. Houden mensen zich hier niet aan, dan is hun mogelijkheid op permanent wonen op De Veense Put verkeken. "Uiteindelijk moet het een nieuw wijkje van Altena worden."

Naast stacaravans staan er ook riante woningen op het vakantiepark in Veen (foto: Niek de Bruijn).