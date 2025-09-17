27-jarige Eindhovenaar omgekomen bij val van steile berg

Een 27-jarige man uit Eindhoven is dinsdag omgekomen nadat hij van een steile berg viel in Albanië. De man was op vakantie en wandelde door de bergen met andere toeristen door een gebied dat bekendstaat als de Valbona Pass.

Het ongeluk gebeurde dinsdagavond, maar het lichaam van de toerist werd woensdagochtend vroeg pas gevonden. Volgens lokale reddingsdiensten was het vanwege het lastige terrein moeilijk om het lichaam te vinden en te bergen.

De groep toeristen zou zonder ervaren gids op pad zijn gegaan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan nog niets zeggen over de toedracht, maar bevestigt de dood van de man. "Het ministerie verleent consulaire bijstand aan de familie in deze moeilijke tijden", laat een woordvoerder weten.