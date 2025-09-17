Navigatie overslaan

PSV vier tot zes weken zonder spits

Vandaag om 16:56
Foto: Orange Pictures
Foto: Orange Pictures
PSV moet voorlopig twee spelers missen. Myron Boadu en Kiliann Sildillia hebben allebei een bovenbeenblessure en kunnen de komende vier tot zes weken geen wedstrijden spelen.
Spits Boadu liep de blessure afgelopen dinsdag op in het met 3-1-verloren duel met Union in de Champions League. Verdediger Sildillia raakte afgelopen zaterdag geblesseerd in de wedstrijd tegen NEC Nijmegen.

Beide spelers volgen voorlopig een individueel trainingsprogramma en werken hard aan hun herstel, meldt PSV. Het doel is dat ze beiden binnen een paar weken weer wedstrijdfit zijn.

PSV ontvangt zondag Ajax in het Philips Stadion in Eindhoven.

