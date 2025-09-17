Stikstofgedeputeerde denkt in 2026 weer vergunningen af te kunnen geven

Twee jaar. Zo lang is gedeputeerde Wilma Dirken (VVD) van Ruimte en Wonen al aan het werk om de stikstofcrisis in Brabant op te lossen. Een crisis die de afgelopen twee jaar alsmaar ingewikkelder is geworden. Uitspraken van de rechter legden de vergunningverlening nog verder aan banden en de BBB-minister laat op haar plannen wachten. Toch denkt Dirken dat het lukt om Brabant uit het stikstofmoeras te krijgen. "Ik hoop volgend jaar weer vergunningen af te kunnen geven."

Waarom ziet u -ineens- mogelijkheden om volgend jaar weer vergunningen uit te geven? "We zetten stappen vooruit, er wordt hard gewerkt aan het herstellen van de natuur. Ik denk dat we aan zullen kunnen tonen dat de stikstofuitstoot daalt en dat de natuur er beter voorstaat. En dus komt het moment dat we weer vergunningen kunnen gaan verlenen eraan."

Is het zo makkelijk of moet er in Den Haag ook nog wat gebeuren? Er is in Den Haag 2,6 miljard euro uitgetrokken voor stikstof, ik hoop dat een aanzienlijk deel in Brabant terecht komt. We zijn op het punt aangekomen waarop we zeggen: geef ons het geld en laat ons maar aan de slag gaan. Wij weten heel goed waar de problemen zitten en hoe we die op willen lossen, laat ons dat maar doen. Dan blijft er natuurlijk wel beleid van een kabinet nodig."

Omdat het slecht gaat met kwetsbare natuurgebieden, mogen er geen vergunningen worden verleend aan projecten die voor extra stikstof in die gebieden zouden zorgen. Dit zorgt voor vertraging van bijvoorbeeld woningbouw en de aanleg van wegen. Om dit probleem op te lossen moet de stikstofuitstoot, die voornamelijk uit de veehouderij komt, fors naar beneden

Op Prinsjesdag was er in tegenstelling tot de gedane beloftes geen nieuws uit het kabinet over stikstof. De boerenorganisatie ZLTO noemt het stilstand en zegt er inmiddels wel aan gewend te zijn. Zij vestigen de hoop op een volgend kabinet. Bent u aan de stilstand gewend?

"Ik ben teleurgesteld doordat de plannen wederom zijn uitgesteld. Ik snap wat de ZLTO zegt, maar stilstand went niet. Gelukkig zijn er nu hoofdlijnen opgesteld en is er dus geld gereserveerd. Ik hoop dat die plannen snel uitgewerkt worden."

De rechter heeft zich de afgelopen jaren meermaals uitgesproken in stikstofzaken, waardoor bedrijven die dachten geen vergunning nodig te hebben nu in de problemen zitten. De provincie wil niet handhaven want, zo wordt gesteld, die bedrijven hebben zelf geen schuld. Ziet u het gebeuren dat u straks toch in zal moeten grijpen?

"Tot nu toe hebben we steeds bij de rechter kunnen uitleggen waarom ingrijpen te voorbarig is. Maar als we de stikstofcrisis niet oplossen zal het steeds moeilijker worden om dat uit te leggen. Ik snap dat een rechter straks zegt dat we wel moeten als er niets verandert. Ik kijk dan ook nadrukkelijk naar het Rijk voor maatregelen en geld."

Hoe ziet u de komende anderhalf jaar voor u?

"Ik hoop ook dat er na de verkiezingen een korte formatie volgt die een stabiel kabinet oplevert. Op heel veel vlakken hebben we een missionair kabinet nodig. We kunnen als provincie veel, maar we blijven afhankelijk van het Rijk."