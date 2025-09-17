Dit dorp zonder supermarkt krijgt een markt voor dagelijkse boodschappen

Brood, vers fruit of een blok kaas kopen in Esch? Dat kan al ruim een jaar niet meer. Sinds de supermarkt is gesloten, moeten inwoners uitwijken naar Boxtel of Vught. Maar daar komt verandering in. Vanaf eind september is er elke zaterdag een kleine weekmarkt in het dorp.

In juli vorig jaar sloot de enige supermarkt in het dorp. Te weinig klanten en te hoge kosten dwongen eigenaar Waldo Kuijpers na 22 jaar de deuren van zijn Spar te sluiten. Voor veel inwoners is dat een groot verlies.

De voormalige buurtsuper in Esch (foto: Omroep Brabant).

“De supermarkt was voor veel mensen meer dan een plek om boodschappen te doen, het was ook een ontmoetingsplek. Dat verdween toen de Spar dichtging, en dat is echt jammer”, vertelt inwoner Marjolein van Hoeckel. “Even na werk nog avondeten halen, verse broodjes op zondag kopen of een vergeten product kopen is fijn. Maar voor sommige mensen is het praatje bij de kassa net zo belangrijk.” Daarom onderzocht Platform Esch’ Perspectief (PEP), een club inwoners die zich inzet voor het dorp, alle mogelijkheden om tóch een buurtsuper te behouden. Van een coöperatieve supermarkt tot samenwerking met zorgorganisatie Cello. Zonder resultaat. “We hebben alles geprobeerd, maar een supermarkt zat er gewoon niet meer in”, zegt Marjolein.

“Een weekmarkt is een goed alternatief voor een supermarkt.”

In oktober vorig jaar stopte ook de visboer. Voor Marjolein is dan de maat vol. Ze klopt bij de gemeente aan met het idee voor een weekmarkt, maar daar kunnen ze niets regelen. Met drie andere vrouwen gaat ze op zoek naar mogelijkheden. “We zetten ons op verschillende manieren in om het dorp leefbaar te houden,” legt Mechie van Pinxteren uit. “Uit een enquête blijkt dat veel bewoners het enorm missen om verse producten in Esch te kunnen kopen. Een weekmarkt wordt door velen gezien als een goed alternatief voor een supermarkt.” In april komen de vrouwen voor het eerst samen om plannen te maken. Mechie besluit tientallen weekmarkten in Brabant langs te gaan, van Boxtel en Vught tot Empel en Oisterwijk. Ze vraagt overal of ondernemers ook op de markt in Esch willen staan. "We werden voortdurend afgewezen. De meesten hebben op zaterdag al een vaste plek of hebben het te druk”, vertelt de inwoonster. Toch hield ze vol en lukte het om drie standplaatshouders te vinden.

“Er is een kans dat er te weinig animo is.”