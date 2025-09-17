Dit dorp zonder supermarkt krijgt een markt voor dagelijkse boodschappen
In juli vorig jaar sloot de enige supermarkt in het dorp. Te weinig klanten en te hoge kosten dwongen eigenaar Waldo Kuijpers na 22 jaar de deuren van zijn Spar te sluiten. Voor veel inwoners is dat een groot verlies.
“De supermarkt was voor veel mensen meer dan een plek om boodschappen te doen, het was ook een ontmoetingsplek. Dat verdween toen de Spar dichtging, en dat is echt jammer”, vertelt inwoner Marjolein van Hoeckel. “Even na werk nog avondeten halen, verse broodjes op zondag kopen of een vergeten product kopen is fijn. Maar voor sommige mensen is het praatje bij de kassa net zo belangrijk.”
Daarom onderzocht Platform Esch’ Perspectief (PEP), een club inwoners die zich inzet voor het dorp, alle mogelijkheden om tóch een buurtsuper te behouden. Van een coöperatieve supermarkt tot samenwerking met zorgorganisatie Cello. Zonder resultaat. “We hebben alles geprobeerd, maar een supermarkt zat er gewoon niet meer in”, zegt Marjolein.
“Een weekmarkt is een goed alternatief voor een supermarkt.”
In oktober vorig jaar stopte ook de visboer. Voor Marjolein is dan de maat vol. Ze klopt bij de gemeente aan met het idee voor een weekmarkt, maar daar kunnen ze niets regelen. Met drie andere vrouwen gaat ze op zoek naar mogelijkheden. “We zetten ons op verschillende manieren in om het dorp leefbaar te houden,” legt Mechie van Pinxteren uit. “Uit een enquête blijkt dat veel bewoners het enorm missen om verse producten in Esch te kunnen kopen. Een weekmarkt wordt door velen gezien als een goed alternatief voor een supermarkt.”
In april komen de vrouwen voor het eerst samen om plannen te maken. Mechie besluit tientallen weekmarkten in Brabant langs te gaan, van Boxtel en Vught tot Empel en Oisterwijk. Ze vraagt overal of ondernemers ook op de markt in Esch willen staan. "We werden voortdurend afgewezen. De meesten hebben op zaterdag al een vaste plek of hebben het te druk”, vertelt de inwoonster. Toch hield ze vol en lukte het om drie standplaatshouders te vinden.
“Er is een kans dat er te weinig animo is.”
Elke zaterdagochtend van negen tot twaalf uur is er voortaan markt op het Marktplein in Esch met een groente- en fruitkraam, een kaashandelaar en een bakker. “Dat zijn de producten waar de meeste mensen behoefte aan hebben, daarom wilden we die zeker op onze markt,” vertelt Corrie Steenbergen.
Op het plein is plek voor maximaal vijf kramen. Voor de twee overige plekken wordt nog een ondernemer gezocht. “Het liefst iemand met vlees, kip of noten. Zo kun je in het dorp de belangrijkste verse producten halen”, legt Mechie uit.
De weekmarkt is voorlopig een proef en loopt tot eind december. Dan moet blijken of genoeg inwoners de markt bezoeken om te kunnen blijven bestaan. “Er is een kans dat er te weinig animo is,” zegt Marjolein. “De supermarkt ging ook dicht door te weinig klanten. Als de inwoners de markt willen behouden, zullen ze er echt in moeten investeren. Daar hopen we natuurlijk wel op.”
Zaterdag 27 september wordt de eerste weekmarkt feestelijk geopend.