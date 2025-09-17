Ingebroken bij juwelierszaak, verdachte met bivakmuts spoorloos

In de nacht van dinsdag op woensdag is er ingebroken bij een juwelier aan de Kerkstraat in Den Bosch. Er is vuurwerk en vermoedelijk ook scooters en zwaar gereedschap gebruikt om binnen te komen bij de winkel. Van de dader(s) ontbreekt elk spoor.

Volgens een woordvoerder van de politie is er schade aan het rolluik van de juwelierszaak. Ook een ruit zou zijn beschadigd. Daarnaast zouden meerdere vitrines zijn opengebroken. Of daar ook spullen uit zijn meegenomen, kan de woordvoerder niet zeggen.

Bij het afsteken van het vuurwerk kwam veel rook vrij, hiervoor schakelden agenten het Team Explosieven Veiligheid (TEV) in.

De dader(s) droegen een bivakmuts en zijn na de inbraak gevlucht, waarschijnlijk in de richting van de Parade.

De politie doet onderzoek naar de inbraak en verzoekt mensen die meer weten zich te melden.