Sterke wietlucht en schietpartij sportschool: dit gebeurde er vandaag

Van behandelingen met navelstrengbloed tot een schietpartij in de sportschool: dit zijn de vijf verhalen die je op woensdag gelezen moet hebben.

Een Zwitsers bedrijf overweegt juridische stappen tegen de Veldhovense anesthesist Jens Fischer die ruim 200 illegale behandelingen met navelstrengbloed uitvoerde bij kinderen. De arts had geen vergunning voor de peperdure behandelingen die tot 44.000 euro per stuk kostten. Uit onderzoek blijkt dat Slowaakse vrouwen werden misleid bij het afstaan van het navelstrengbloed. Hier lees je het hele verhaal.

Lees ook Arts gaf kinderen navelstrengbloed: bedrijf overweegt juridische stappen

Bij een schietpartij bij sportschool Hemmers Gym in Breda in december 2023 werd onder andere op professioneel kickbokser Arek Wrzosek geschoten. Twee verdachten die de schutter vervoerden stonden vandaag voor de rechter, maar blijken slechts kleine spelers. De schutter zelf is nog steeds voortvluchtig. Lees hier meer details.

Lees ook Helpers weten niks van schietpartij bij sportschool, schutter nog spoorloos

De douane heeft bij een transportbedrijf in Eindhoven 44 kilo henneptoppen onderschept met een straatwaarde van 144.000 euro. De drugs kwamen uit Amerika en Canada en waren geadresseerd aan bedrijven in Best en Oirschot. De betrokken bedrijven lijken niet betrokken bij de invoer. Check het hele verhaal hier.

Lees ook Lading henneptoppen onderschept, straatwaarde bijna anderhalve ton

Een automobilist is op de N65 bij Vught aangehouden omdat agenten een sterke wietlucht roken. Na een positieve speekseltest kreeg de man een rijverbod van 24 uur. Hier lees je zijn verhaal.

Lees ook Agenten ruiken sterke wietlucht en pakken blowende bestuurder

Het verkeer op de A58 richting Tilburg had woensdagochtend flinke vertraging door een ongeluk bij knooppunt de Baars. Ook op de A27 tussen Breda en Gorinchem zorgde een touringcar met klapband voor opstoppingen. Lees hier de verkeerssituatie.