Expats kiezen vaker voor kopen in plaats van huren, met name in deze regio

Expats en internationale studenten kopen in Brabant steeds vaker een huis in plaats van dat ze er een huren. In vijf jaar tijd is het aantal buitenlandse huizenkopers in Nederland verdubbeld, blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM. Door de hoge huren en de krapte op de woningmarkt kiezen zij vaker voor koop. Het aantal expats dat huurt, daalt ondertussen al drie jaar op rij.

Ook in gemeenten als Geldrop-Mierlo en Waalre is zeven procent van de kopers internationaal. In sommige wijken ligt het aandeel buitenlandse kopers zelfs tussen de vijftig en zestig procent.

Veel expats werken bij grote technologiebedrijven als ASML in Veldhoven. Dat verklaart grotendeels waarom Zuidoost-Brabant, en dan met name de regio Eindhoven, een gewilde plek is bij internationale kopers. In Veldhoven is veertien procent van de huizenkopers een expat, in Eindhoven twaalf procent.

Internationale scholen

Zo is in de Eindhovense nieuwbouwwijk Meerhoven zelfs zestig tot zeventig procent van de kopers buitenlands. Wijken in de buurt van internationale scholen zijn extra in trek. Jongere expats kiezen vaker voor een appartement in de binnenstad, terwijl gezinnen juist op zoek zijn naar instapklare gezinswoningen met een tweede slaapkamer voor thuiswerken of logés.

“Deze kennis speelt een belangrijke rol bij de planning en realisatie van woningen en wijken in de komende jaren,” zegt Pieter van Santvoort van Van Santvoort Makelaars uit Eindhoven in het NVM-rapport. “Daarom werken ASML, projectontwikkelaars en gemeenten nauw samen aan subsidies, vergunningen en andere noodzakelijke stappen om woningbouw te versnellen.” Zo moeten de huizen goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en dicht bij het werk van expats liggen.

Expatregeling

Internationale kopers betalen gemiddeld 591.000 euro voor een huis. Dat is 16.000 euro meer dan Nederlandse kopers. Ze bieden vaker over en kunnen zich dankzij de expatregeling ook meer veroorloven. Dankzij dit belastingvoordeel hoeven expats over 30 procent van hun inkomen geen belasting te betalen en kunnen ze een hogere hypotheek krijgen. Vanaf 2027 wordt dit belastingvoordeel iets verlaagd naar 27 procent.

Opvallend is dat veel kopende expats niet van plan zijn om snel weer te vertrekken: ze blijven vaak vijf jaar of langer. Internationale huurders zijn daarentegen meestal tijdelijk in Nederland en blijven gemiddeld één tot drie jaar.

Volgens Van Santvoort is de impact van internationalen op de Brabantse woningmarkt aanzienlijk: “Internationals spelen een gigantische rol in de woningmarkt van Zuidoost-Brabant. Hun aanwezigheid bepaalt waar, hoe en hoeveel er gebouwd moet worden.”