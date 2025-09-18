Speciale flitser omgevallen: daarom doen deze flitspalen het ook niet meer

De flitspalen langs de John F. Kennedylaan en de Aalsterweg in Eindhoven, die er nog niet zo lang stonden, flitsen voorlopig niet meer. De palen zijn ingeklapt. Afgelopen maandag is er een flitser van hetzelfde type omgevallen langs de N50 in Overijssel, daarom heeft het Openbaar Ministerie (OM) ervoor gekozen om alle flitspalen van dit type buiten werking te stellen tot duidelijk is waardoor de paal langs de N50 is omgevallen.

De flitspalen waar het om gaat zijn zogenoemde focusflitsers. Er zijn zo'n vijftig van deze flitsers te vinden door heel Nederland. Met deze flitsers kan het OM zien of je met een mobiele telefoon in je hand achter het stuur zit. Het apparaat maakt een foto van iedereen die langsrijdt, en kan een mobiele telefoon herkennen. In mei werd de eerste in Den Haag geplaatst.

De focusflitsers die door het OM worden gebruikt, komen van twee verschillende leveranciers. De flitsers van dezelfde leverancier als degene die is omgevallen, zijn buiten werking gesteld. Het OM wil eerst duidelijk hebben hoe het kan dat het apparaat langs de A50 omviel. De flitsers van de andere leverancier blijven gewoon flitsen.

Hoeveel focusflitsers er in Brabant staan is niet bekend. Een woordvoerder van het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie vertelt dat ze niet weet welke en hoeveel er in Brabant buiten werking zullen worden gesteld. "Het gaat echt om een klein aantal", zegt ze over dat aantal. Volgens het Eindhovens Dagblad zijn in elk geval ook twee flitsers langs de Noord Brabantlaan en de Sterrenlaan in Eindhoven buiten werking gesteld.

Er loopt een onderzoek naar de omgevallen focusflitser op de N50, het is nog niet bekend hoelang dit gaat duren. Daardoor is ook nog niet bekend wanneer de flitsers in Eindhoven weer werken. Wél is al bekend dat er een nieuwe flitser gaat komen langs de N50.