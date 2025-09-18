Spreekkoren en gezichtsbedekking: RBC is klaar met onacceptabel gedrag

Het bestuur van voetbalclub RBC uit Roosendaal baalt van recente uitlatingen van een klein groepje supporters. Zo waren er de afgelopen twee wedstrijden in het Atik Stadion kwetsende spreekkoren te horen richting tegenstanders UNA en NAC O21. Ook stonden er op de tribune supporters met gezichtsbedekking. "Dit zal niet meer worden getolereerd", zegt het bestuur in een statement.

RBC is bezig aan een opmars in het amateurvoetbal. Afgelopen seizoen promoveerde de club voor het derde jaar op rij en speelde het in de finale van de nacompetitie zelfs in een uitverkocht stadion. Momenteel komen de Roosendalers uit in de Derde Divisie B, waarin het na vijf wedstrijden de tiende plek bezet. Door de sportieve successen is er steeds meer belangstelling van fans om naar wedstrijden van RBC te komen. “We hebben bij competitiewedstrijden ruim 1300 supporters, bij de bekerwedstrijd tegen GVVV volgende week verwachten we er meer dan 2000. De jongens die er altijd zijn, zorgen voor een fantastische sfeer”, zegt vicevoorzitter Eric Konings.

“Maar ik weet zelf ook van de tijd dat ik jong was, dat er vanwege de anonimiteit in een voetbalstadion weleens dingen worden geroepen die je één op één niet naar iemand zou roepen. We zijn geen koorknapenvereniging, maar aan de andere kant moet het wel binnen de grenzen van het betamelijke blijven.”

"Belangrijk om altijd de dialoog aan te gaan."

Vanuit de club waren er voor dit seizoen twee Supporters Liaison Officer (SLO) aangesteld die in contact staan met de fans. Een SLO is een schakel tussen de supporters en een club. “Als club vinden we het heel belangrijk om altijd de dialoog aan te gaan met onze supportersgroeperingen. Vanuit de SLO wordt er een beetje aan preventie gedaan en bepaalde dingen die leven onder de supporters worden in een vroeg stadium herkend. Als er alsnog dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen, dan gaan we met supporters in gesprek.”

"Het is een beetje supporterscultuur geworden."

Wat RBC niet meer toestaat is het dragen van gezichtsbedekking. “Natuurlijk is het prima als je een sjaal omdoet of een muts meeneemt. Maar met een soort masker op de tribune staan, past niet bij de beleving die wij als RBC willen neerzetten en ook niet binnen de regelgeving van de KNVB. Het is een beetje supporterscultuur geworden, maar wij vinden het belangrijk dat je elkaar aan kunt kijken en herkennen.”

Eric Konings (rechts), vicevoorzitter van RBC (foto: Marco Magielse)

Als supporters doorgaan met onacceptabel gedrag, zal RBC daartegen optreden. “Uiteindelijk proberen we vanuit onze goede relatie met onze fans te voorkomen dat er iets vervelends gebeurt. Meestal is dat succesvol. Maar als het wel gebeurt en gesprekken vervolgens niet helpen, dan kunnen er sancties worden opgelegd. Die sancties kunnen van alles zijn, zoals een verbod, maar eerlijk gezegd ga ik ervan uit dat het niet zo ver komt.”