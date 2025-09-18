Navigatie overslaan
VIDEO

Auto schiet door hek en botst tegen bedrijfspand, bestuurder gewond

Vandaag om 11:02 • Aangepast vandaag om 11:28
nl
Een auto heeft donderdagochtend een ravage veroorzaakt op de Vlier in Geldrop. De wagen is door een hek geschoten en kwam tegen een bedrijfspand tot stilstand. De bestuurder van de auto, een man, raakte gewond.
Profielfoto van Ron Vorstermans
Geschreven door
Ron Vorstermans

Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Er vielen geen andere gewonden.

De man reed ook nog een slagboom uit de grond. Het pand raakte ernstig beschadigd door de botsing. Ook het hek is zwaar beschadigd geraakt. De politie is een onderzoek gestart.

Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink.
Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!