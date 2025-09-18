Auto schiet door hek en botst tegen bedrijfspand, bestuurder gewond

Een auto heeft donderdagochtend een ravage veroorzaakt op de Vlier in Geldrop. De wagen is door een hek geschoten en kwam tegen een bedrijfspand tot stilstand. De bestuurder van de auto, een man, raakte gewond.

Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Er vielen geen andere gewonden. De man reed ook nog een slagboom uit de grond. Het pand raakte ernstig beschadigd door de botsing. Ook het hek is zwaar beschadigd geraakt. De politie is een onderzoek gestart.