Laatste kans voor Kay de Wolf op nieuwe wereldtitel: 'Ga mijn best doen'

Spanning voelt hij niet, maar Kay de Wolf staat voor de allesbeslissende wereldtitelstrijd in de MX2. De 20-jarige motorcrosser uit Eersel moet komend weekend op de baan in het Australische Darwin een achterstand van zestien punten goedmaken op de Duitser Simon Längenfelder. “Ik ben ervan overtuigd dat ik, als ik mijn best doe, een heel eind kan komen.”

De strijd om het wereldkampioenschap is erg spannend. Bij de twintigste en laatste Grand Prix zijn er maximaal 60 punten te veroveren en is er dus nog van alles mogelijk. “Na de twaalfde race in Engeland had ik een achterstand van 70 punten", vertelt De Wolf. "Dat kwam mede door pech en blessures. Vanaf toen hebben we gezegd dat we niks meer te verliezen hebben en zijn we vol in de aanval gegaan. Dat we nog meedoen om de wereldtitel, betekent dat we het goed gedaan hebben.”

Puntenverdeling De winnaar van de kwalificatie op zaterdag krijgt tien punten en iedere plek daaronder verdient een punt minder. Op zondag zijn er twee manches met telkens 25 punten voor de winnaar. Daaronder krijgen de deelnemers 22, 20, 18, 16 en vervolgens een punt minder. “Als ik op zaterdag wat extra punten kan pakken, wordt het zondag nog spannender. Het gat met de koploper is eigenlijk heel klein.”

De laatste GP van dit seizoen wordt gereden in Australië. Vorige week was de wedstrijd in het Chinese Shanghai, de week daarvoor in Afyonkarahisar in Turkije. “Het is zeker de laatste weken een periode van veel reizen. Heel vermoeiend vind ik het niet, ik heb redelijk geslapen tijdens de vluchten. De omstandigheden hier in Darwin zijn goed. De baan ligt er mooi bij en het is warm, dat ligt me wel.” Een dag voor de GP in Darwin heeft De Wolf geen zenuwen in zijn lijf. “Nee hoor, ik heb weinig te verliezen en vooral veel zin om te rijden. Het kan een nog mooiere comeback worden, iets wat de laatste jaren niet is gebeurd. Ik ga mijn best doen en of dat genoeg is voor de wereldtitel gaan we zien. Fysiek ben ik heel sterk en ik voel me goed. Ik heb ook niet echt het gevoel dat we aan het einde van het seizoen zitten."

"Ik vind het leuk om op de motor te zitten."

Pakt de Brabander de wereldtitel, dan is dat zijn tweede op rij. Dat betekent automatisch dat hij moet promoveren naar de MXGP, het allerhoogste niveau. Maar zoals hij onlangs al zei tegen Omroep Brabant: “Als ik nog een jaar om de wereldtitel bij MX2 moet rijden, is dat absoluut geen straf.” Na zijn laatste race in Australië vertrekt hij over een paar weken naar Amerika. Daar gaat hij Supercross rijden, de indoor versie van motorcross. "Gewoon voor de lol, ik vind het leuk om op de motor te zitten.”

