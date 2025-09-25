Deze stad kreeg 170 meldingen van straatintimidatie

De gemeente Eindhoven heeft de afgelopen twee jaar 170 meldingen van straatintimidatie ontvangen via een speciale Stop Intimidatie-app. Daarvan kwamen 125 meldingen van vrouwen. Eindhoven staat daarmee bovenaan bij de Brabantse gemeenten.

Eindhoven maakt sinds november 2023 gebruik van de Stop Intimidatie-app als meldpunt. Inwoners van Eindhoven kunnen melding maken van verschillende vormen van straatintimidatie. Tot en met 17 september ontving de gemeente in totaal 170 meldingen van nafluiten, naroepen, betasten, hinderlijk volgen of dreigen met geweld. De meeste incidenten vonden plaats in het centrum: in en rondom het station, het winkelgebied en uitgaansgebied. "Gezien de actualiteit rond dit onderwerp schrikken we niet direct van het aantal meldingen,” zegt Tim van Leeuwen, woordvoerder van gemeente Eindhoven. “Het leeft heel erg in de maatschappij. Door veel aandacht te geven aan het meldpunt zien we dat mensen daadwerkelijk melding doen." We gingen de straat op in Eindhoven om te vragen hoe veilig vrouwen zich voelen op straat:

Inwoners kunnen zowel anoniem als met naam een melding doen. Wie voor dat laatste kiest, kan aangeven of hij of zij graag met de gemeente in gesprek wil. "We bellen diegene binnen drie dagen na de melding en bieden een luisterend oor om te kunnen achterhalen of er een hulpvraag is. Als diegene hulp wil, wordt hij of zij doorverwezen naar een passende organisatie." De meldingen helpen de gemeente om beter zicht te krijgen op de omvang van het probleem. “Op basis van de meldingen bekijken we of er extra maatregelen nodig zijn, zoals aanpassingen in de openbare ruimte of extra handhaving", zegt Van Leeuwen. "Ook leren we wat voor typen straatintimidatie het vaakst voorkomen, op welke locatie, op welk tijdstip en onder welke leeftijdsgroep. Daarnaast zien we of het in groepsverband gebeurt en of de pleger een bekende was." Al deze informatie wordt gebruikt voor campagnes en trainingen.

Veiligheid van vrouwen in Brabant Omroep Brabant besteedt aandacht aan de veiligheid van vrouwen in onze provincie. Aanleiding is de brede discussie die is ontstaan na de moord op de 17-jarige Lisa in Amsterdam. Met een serie verhalen brengen we in kaart hoe dit in Brabant leeft en proberen we te laten zien dat het probleem ingewikkeld is en er geen pasklare oplossingen zijn.

Om inzicht te krijgen in het aantal meldingen van straatintimidatie, deed Omroep Brabant een rondvraag bij gemeenten in onze provincie. Van de 28 gemeenten die reageerden op de vraag hoeveel meldingen van straatintimidatie zij het afgelopen jaar ontvingen, gaven twintig gemeenten aan geen meldingen te hebben gekregen. Eindhoven kreeg tot nu toe de meeste meldingen en wordt gevolgd door Tilburg, met 82 meldingen sinds 2023. Bij de andere zes gemeenten, waaronder Waalwijk en Den Bosch, varieert het aantal meldingen tussen 1 en 13. Het is niet bekend hoeveel van deze meldingen daadwerkelijk hebben geleid tot een aangifte. Politie Oost-Brabant en politie West-Brabant-Zeeland zeggen geen concrete cijfers te hebben over het aantal aangiftes van ongewenste intimiteiten of straatintimidatie.

Cijfers over onveiligheid Uit onderzoek van het CBS in 2023 komt naar voren dat de algemene onveiligheidsgevoelens van Nederlanders ten opzichte van 2005 met 30 procent zijn gedaald. Vrouwen voelen zich wel vaker onveilig dan mannen. Bijna de helft van de 15- tot 25-jarige vrouwen loopt of rijdt wel eens om in hun buurt om plekken die ze onveilig vinden te vermijden. Dat blijkt uit cijfers die het CBS in juli publiceerde. Vrouwen doen dat in alle leeftijdsgroepen vaker dan mannen; bij mannen is dit ongeveer 20 procent. Hoe stedelijker de woonomgeving, hoe meer mensen onveilige plekken in hun buurt ontwijken door om te lopen of om te rijden.