Dit verwacht je niet van Frank Lammers

Frank Lammers en ijdelheid: je zou het niet meteen zeggen. Toch blijkt de nuchtere Brabander af en toe wél te genieten van een beetje verwennerij.

“Wat zie jij er knap uit!”, merkt podcastmaker Nina van den Broek op in de nieuwste aflevering van de podcast Ni Na Lammers luisteren. Lammers geeft meteen toe: hij is net bij de schoonheidsspecialist geweest. “Ik lig daar een uurtje en na twintig minuten slaap ik eigenlijk al. Daarna kom ik er helemaal als herboren uit.”

Geen glamour, wel zen

Wie denkt dat Lammers in de stoel ligt voor een strakgetrokken gezicht of dure crèmes heeft het mis. “Ik weet eigenlijk niet eens wat ze allemaal op mijn gezicht smeren", lacht hij. “Ze doen van alles, maar voor mij is het vooral zen. Een momentje rust.”

Niet te vaak

De oer-Brabander had al een tijdje geen 'opknapbeurt' gehad. "Ik ga een nieuwe serie opnemen en dacht: laat ik mezelf nog eens even opknappen”, legt hij uit. Nina reageert verbaasd: “Dat past gewoon niet bij jou." En precies dat vindt Lammers mooi: “Daar hou ik van. Je moet altijd een beetje verrassend uit de hoek komen.”

