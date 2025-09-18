Droom van Huub Artz kwam uit bij Vuelta, nu start hij een nieuwe uitdaging

Huub Artz is geselecteerd voor het EK wielrennen op zondag 5 oktober in Frankrijk. De 23-jarige prof uit Wintelre wordt door bondscoach Koos Moerenhout gezien als één van de grote talenten in Nederland. Het nieuws komt een kleine week nadat hij de Vuelta reed. “Het was een droom om te finishen”, zegt de wielrenner.

Het WK wielrennen staat volgende week op het programma in Rwanda en daarom moest Moerenhout creatief zijn voor het EK in de Franse regio's Drôme en Ardèche. “De samenstelling is anders dan tijdens het WK, met een mix van ervaren renners en jonge talenten die we richting de toekomst beter willen leren kennen", legt de bondscoach uit.

"Het parcours is een wat minder zwaar parcours in vergelijking met het WK, maar nog steeds erg lastig. Het is net iets meer dan tweehonderd kilometer. Met een steile korte beklimming, een langere klim in het noordelijke deel van de ronde en een explosief stadsparcours."

Artz is in goede vorm nadat hij in de laatste week van de Vuelta drie keer bij de eerste twintig eindigde. En dat terwijl hij de eerste anderhalve week niet eens in topvorm was. “Ik was gevallen in Polen en daar heb ik best lang last van gehad", zegt Artz. "Gedurende de Vuelta voelde ik me voor de laatste week weer goed en dan zie je wat een lichaam aankan. Ik was iedere dag uitgeput, maar een dag later kon ik weer uren op de fiets stappen.”