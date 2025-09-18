Droom van Huub Artz kwam uit in Vuelta, nu start hij een nieuwe uitdaging
Het WK wielrennen staat volgende week op het programma in Rwanda en daarom moest Moerenhout creatief zijn voor het EK in de Franse regio's Drôme en Ardèche. “De samenstelling is anders dan tijdens het WK, met een mix van ervaren renners en jonge talenten die we richting de toekomst beter willen leren kennen", legt de bondscoach uit.
"Het parcours is een wat minder zwaar parcours in vergelijking met het WK, maar nog steeds erg lastig. Het is net iets meer dan tweehonderd kilometer. Met een steile korte beklimming, een langere klim in het noordelijke deel van de ronde en een explosief stadsparcours."
Artz is in goede vorm nadat hij in de laatste week van de Vuelta drie keer bij de eerste twintig eindigde. En dat terwijl hij de eerste anderhalve week niet eens in topvorm was. “Ik was gevallen in Polen en daar heb ik best lang last van gehad", zegt Artz. "Gedurende de Vuelta voelde ik me voor de laatste week weer goed en dan zie je wat een lichaam aankan. Ik was iedere dag uitgeput, maar een dag later kon ik weer uren op de fiets stappen.”
"Ik heb een heel goed niveau weten te halen."
Uitrijden was mijn voornaamste doel, vertelt Artz. "Daarnaast zijn mijn subdoelen behaald, zoals een goede tijdrit, meezitten in een ontsnapping en een goede leadout voor de sprinter rijden. Ik heb een heel goed niveau weten te halen.”
Deze eerste Vuelta en nu de selectie voor het EK smaken naar meer voor de Europees kampioen bij de beloften in 2024. “Ik ben door drie weken superhard afzien veel sterker geworden. Ik hoop snel mijn debuut in de Tour de France te mogen maken.”
De selectie voor het EK
De selectie van Nederland bestaat naast Huub Artz uit Dylan van Baarle, Daan Hoole, Mathijs Paasschens, Tibor Del Grosso en Menno Huising.