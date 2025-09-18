‘Baila, baila’, wat een zomer hebben deze mannen gehad

Van de kermis tot het strand: Baila de Gasolina was deze zomer niet te vermijden. Het nummer van Effe Serieus kan je met recht dé zomerhit van het jaar noemen. Sinds het uitkomen van de single zijn de heren continu onderweg. Dus spraken we ze, hoe kan het anders, bij een tankstation.

Het is nog te vroeg voor de ‘carrero meej majo’ waarover ze zingen, maar met een bakje koffie kijken we terug op hun zomer. “Het is bizar”, vertelt Stephan. Samen met Milan, Thomas en René vormt hij Effe Serieus. “We hebben zoveel leuke optredens”, zegt hij. De leden van de band komen uit Schijndel en Liempde, maar dankzij hun hit reizen ze het hele land door. “Van Groningen tot in Zeeland, we komen eigenlijk overal”, vult Milan, de jongste van het stel, zijn collega aan. “Plekken waar we nog nooit van gehoord hebben, daar staan we dan ineens.”

‘Baila-counter’

Het concept van het nummer is eenvoudig: een Spaans aandoende zomerhit die eigenlijk altijd onderweg is naar dat aanstekelijke refrein. In de coupletten komen allerlei hapjes voorbij die je bij het tankstation kunt krijgen. Van de 'Cornetto' naar de 'kroketa' en 'frikandello.’ Baila de Gasolina kwam afgelopen januari uit. “Met carnaval werd het nummer al opgepakt in de regio”, vertelt Thomas. Als bezoekers op Paaspop kregen de vier in de gaten dat ze een échte hit te pakken hadden. “In iedere tent kwam dat nummer voorbij en het ging altijd los.” Stephan zag dat technici op Paaspop een ‘Baila-counter’ hadden. “Die hadden opgeschreven hoe vaak het nummer langskwam. Dat was 49 keer in twee dagen.”

Opvolger

Het is een nummer dat gevaarlijk blijft hangen in je hoofd. Maar ze zijn de oorwurm zelf nog steeds niet zat: “Mensen gaan nog steeds uit hun plaat als we optreden met het nummer. Daar raak je niet gauw moe van.” Een nieuwe kraker is al in de maak, al houden de heren die nog even onder de pet. “We moeten ‘m alleen nog even inzingen.” Na zo’n grote hit gescoord te hebben, is een opvolger natuurlijk lastig. En dat realiseren de heren zich ook: “Baila is een mooi succes. Maar nu moeten we opnieuw beginnen."