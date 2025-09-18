Jonge snelheidsduivel en mislukte sigarettendeal: dit gebeurde er vandaag

Van een mislukte sigarettendeal tot een jonge snelheidsduivel in Kaatsheuvel: dit zijn de vijf verhalen die je op donderdag gelezen moet hebben.

Een 19-jarige Tilburger is zijn rijbewijs kwijt nadat hij met 157 kilometer per uur over de Midden-Brabantweg bij Kaatsheuvel reed, waar 100 is toegestaan. De beginnend bestuurder had zijn rijbewijs pas twee maanden en moet nu een gedragscursus volgen. Hier lees je het hele verhaal.

Een mislukte sigarettendeal in Boxtel eindigde in een botsing tegen een laadpaal en gevel. Twee mannen uit Bergen op Zoom probeerden weg te komen zonder te betalen, werden achtervolgd en verloren de macht over het stuur. Ze keerden zonder auto en sigaretten met een dure taxi huiswaarts. Lees hier wat er precies gebeurde.

Het OM heeft tientallen speciale flitspalen buiten werking gesteld nadat er één was omgevallen langs de N50. De zogenaamde focusflitsers, die controleren op telefoongebruik achter het stuur, blijven uit totdat duidelijk is wat er mis ging. Check het complete verhaal hier.

Een auto schoot door een hek en ramde een bedrijfspand in Geldrop. De bestuurder raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Het pand en hek liepen zware schade op. Hier lees je meer details.

