René vindt miljoenen jaren oude schaal van dino-ei: 'Ineens wereldnieuws'

René Fraaije, directeur van het Oertijdmuseum in Boxtel, kan zijn geluk niet op. Een stukje van slechts vijf millimeter dat hij drie jaar geleden vond in de Amerikaanse staat Wyoming blijkt na uitgebreid onderzoek een eierschaal van de beroemde Tyrannosaurus Rex. Nooit eerder werd een eierschaal van deze dinosaurus gevonden en dat maakt het museum in Boxtel in één klap wereldnieuws. "Ik had dit nooit durven dromen", zegt de directeur.

De wetenschappers van het museum waren drie jaar geleden voor zeefwerkzaamheden in Wyoming. Aan de oostkant van de Rocky Mountains worden vaker archeologische ontdekkingen gedaan, maar zo bijzonder als deze vond René ze nog nooit. "Het stukje was zo klein als mijn pinknagel. Ik denk dat het grootste deel van de onderzoekers het stukje had weggegooid", lacht hij. Dinosaurusfan als hij is, herkende de directeur het stukje wel.

"Als kleine jongen al een dinosaurusei gevonden."

"Als kleine jongen heb ik ooit met mijn ouders in Frankrijk een dinosaurusei gevonden. Ik herkende de structuur. Het stukje was van de binnenkant glad, de buitenkant was bobbelig en de doorsnede bestond uit kalkkristal", vertelt hij vol passie. Toch had de directeur nog geen idee dat het van een Tyrannosaurus Rex was, een van de laatste dinosoorten die tot zo'n 66 miljoen jaar geleden leefde in Noord-Amerika. Om te weten te komen van welke dinosoort het ei was, hebben de paleontologen van het museum jaren onderzoek gedaan.

Aan student Tom van der Linden de eer om het complexe onderzoek te doen. De student ontdekte in 2022 al een nieuwe dinosoort, die het Oertijdmuseum een paar jaar daarvoor aankocht.

Voor deze eierschaal heeft Tom tientallen eerdere studies en analyses vergeleken met het mysterieuze stukje. Het stukje moest in vier delen gebroken worden en geslepen worden. De slijpplaatjes konden vervolgens vergeleken worden met eierschalen die eerder in China en Mongolië zijn gevonden. De vondst leek even op een eierschaal van een Tarbosaurus, de voorouder van de T-rex. "Maar omdat de Tarbosaurus rond Oost-Azië leefde, kon het niet anders dan een eierschaal van de Tynrannosaurus zijn", zegt René.

"Het stukje bleek een schot in de roos."

Toen de directeur dat hoorde, kon hij zijn geluk niet. "Ik ben op mijn elfde begonnen en ben nu 66 jaar, maar ik had dit nooit durven dromen. Het stukje bleek een schot in de roos." Want ondanks dat het om een stukje van vijf millimeter gaat, is het wel baanbrekend voor onderzoek naar de T-rex. "Zo werd vaak gedacht Tyrannosaurussen slappe eieren leggen, omdat de eieren niet zouden kunnen verzuren. Dat blijkt nu van wel", zegt de directeur. Dankzij het onderzoek van Tom en zijn team weten we nu ook dat het ei zo'n 76 miljoen jaar oud is, ovaal was en een grootte van 10 tot 12 centimeter bij 8 tot 10 centimeter had.

Een reconstructie van een jonge T-rex in het ovaalvormige ei (foto: Oertijdmuseum).

Met de ontdekking kan het museum rekenen op een hoop internationale belangstelling. "De studie is verschenen in een internationaal wetenschapstijdschrift, we zijn in musea in Amerika geweest en we zijn bezig om in het bekende wetenschapsmagazine National Geographic te komen. Zo is een klein museum uit Boxtel in één klap wereldnieuws", lacht hij. De onderzoekers hopen dat het niet bij deze bijzondere ontdekking blijft. Ze blijven onderzoek doen in de Amerikaanse staat. "We zijn net terug van negen weken onderzoek doen. We blijven zoeken naar nestplaatsen van de T-rex, want het stukje is zo goed bewaard, hoekig en niet afgerold dat er nog meer stukjes in de buurt moeten zijn", zegt de directeur verwachtingsvol.

Het stukje is slechts vijf millimeter groot (foto: Oertijdmuseum).