Wethouderscrisis door strijd om woningbouw

In een week tijd is de gemeente Eersel van drie naar één wethouder gegaan. Nadat vorige week Léon Kox zijn ontslag indiende, deed Steven Kraaijeveld dat donderdagmiddag. De reden dat beide bestuurders opstappen, heeft alles te maken met het feit dat de Eerselse gemeenteraad veel minder huizen wil bouwen dan het volgens afspraken moet. Geen 5500 maar 2750 woningen.

Vanwege de verwachte enorme groei van de Brainportregio (schaalsprong) zijn de komende jaren veel nieuwe woningen nodig. Afgesproken is dat er 13.000 nieuwe huizen moeten komen in de Kempen, waarvan 5500 in de gemeente Eersel. Eerder dit jaar sprak de gemeenteraad zich al uit tegen deze plannen en werd afgesproken dat het er maximaal de helft zouden worden.

De reden voor de gemeenteraad om te kiezen voor minder woningen is het feit dat Eersel de kernen hun dorps karakter wil laten behouden. Eind augustus werd de gemeente hiervoor al op de vingers getikt door de provincie. Die stuurde een brief. "Wij vinden het niet passen binnen een verdeling van 'zoet en zuur' dat uw deel van woningbouwopgave elders zou moeten landen." Ook liet de provincie weten dat de wet het mogelijk maakt om de gemeente buitenspel te zetten. Het Rijk bepaalt dan zelf waar en hoeveel huizen er gebouwd moeten worden.

De hele woningbouwdiscussie zorgt voor veel spanning in de Eerselse politiek. Wethouder Léon Kox pakte vorige week zijn biezen. Hij was wethouder namens ESA, de grootste politiek partij van Eersel, maar voelde niet meer volledige steun van zijn eigen partij. "De afgelopen periode merkte ik dat het politieke en bestuurlijke samenspel steeds complexer werd. Ook verliep de samenwerking met mijn fractie moeizamer, met uiteenlopende belangen en sterke profilering", schreef Kox in zijn ontslagbrief waarin hij de zogenaamde 'schaalsprong' specifiek benoemt.

Dinsdag kreeg wethouder Steven Kraaijeveld (VVD) een motie van wantrouwen aan zijn broek, die mede werd ingediend door ESA. Donderdagmiddag maakte Kraaijeveld bekend dat ook hij opstapt. Sleutelwoord hier is ook de 'schaalsprong'. Kraaijeveld wijst met een beschuldigende vinger naar ESA. Die partij speelde de discussie volgens hem op de man en niet op de inhoud.

Feit is nu dat Eersel overblijft met één wethouder, Eric Beex. Hij krijgt nog wel de helpende hand van burgemeester Wim Wouters.