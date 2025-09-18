Man op kruising gestoken door voorbijganger, dader op de vlucht

Een 18-jarige man uit Eindhoven is donderdagavond gestoken toen hij over de kruising van de de Bisschop Bekkerslaan en de Brussellaan in Eindhoven liep. De dader van de steekpartij sloeg daarna op de vlucht. De politie is naar de dader op zoek.

Wat de reden is waarom de man gestoken werd, is nog niet duidelijk. Het slachtoffer verklaarde dat hij over straat liep toen hij willekeurig van achter in zijn schouder werd gestoken door een voorbijganger.

Hij liep bij de steekpartij een snijwond op die gehecht moest worden. Het slachtoffer werd op locatie behandeld door ambulancepersoneel en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De wond moet hij laten nakijken door een huisarts.

De politie ging donderdagavond opzoek naar de dader, maar kon hem niet vinden. Zij doen nog onderzoek naar de steekpartij. Vrijdagochtend laat zij weten dat de dader, volgens het slachtoffer een man van tussen de 30 en 40 jaar is. Hij zou een klein baardje hebben en zwarte kleding aan hebben gehad.