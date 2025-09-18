Man op straat gestoken, dader slaat op de vlucht

Een man is donderdagavond gestoken toen hij over de kruising van de de Bisschop Bekkerslaan en de Brussellaan in Eindhoven liep. De dader van de steekpartij sloeg daarna op de vlucht. De politie is naar de dader op zoek.

Wat de reden is waarom de man gestoken werd, is nog niet duidelijk. Het slachtoffer verklaarde dat hij over straat liep toen hij willekeurig van achter werd gestoken door een voorbijganger.

Hij liep een snijwond op bij de steekpartij en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Het slachtoffer werd behandeld door ambulancepersoneel en moet de wond laten nakijken door een huisarts.

De politie is donderdagavond nog op zoek naar de dader en doet onderzoek naar de steekpartij.