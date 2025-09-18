Trein met 400 reizigers gestrand door rookontwikkeling

Bijna vierhonderd treinreizigers zijn donderdagavond geëvacueerd uit een trein en met bussen naar station Breda gebracht na rookontwikkeling in een locomotief. Ze zaten urenlang vast in de trein. De trein reed op de hogesnelheidslijn tussen Rotterdam en Breda toen er rook ontstond.

De trein vervoerde zo'n vierhonderd passagiers toen het even voor halfzeven misging. "Het was snikheet in de trein", laat een van de passagiers weten op X.

De brandweer werd ingeschakeld omdat er lichte rook in de locomotief hing. "Maar we hoefden niet bevreesd te zijn, zei de conducteur." De evacuatie met bussen duurde uren. Honderden mensen stonden te wachten op de bus die hen naar station Breda zou brengen. De gestrande trein kon rond halfelf weer rijden.