Treinreizigers geëvacueerd na rookontwikkeling in locomotief

Bijna vierhonderd treinreizigers zijn donderdagavond geëvacueerd uit een trein en met bussen naar station Breda gebracht na rookontwikkeling in een locomotief. De trein reed op de hogesnelheidslijn tussen Rotterdam en Breda toen er rook ontstond.

De trein vervoerde zo'n vierhonderd passagiers toen het even voor half zeven misging. De evacuatie met bussen duurde uren. De gestrande trein kan inmiddels weer rijden. De hogesnelheidslijn is sinds tien uur weer vrij en de dienstregeling kan worden hervat.