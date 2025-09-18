Navigatie overslaan

Treinreizigers geëvacueerd na rookontwikkeling in locomotief

Vandaag om 22:36 • Aangepast vandaag om 22:51
Archieffoto
Archieffoto
Bijna vierhonderd treinreizigers zijn donderdagavond geëvacueerd uit een trein en met bussen naar station Breda gebracht na rookontwikkeling in een locomotief. De trein reed op de hogesnelheidslijn tussen Rotterdam en Breda toen er rook ontstond.
Profielfoto van Evie Hendriks
Geschreven door
Evie Hendriks

De trein vervoerde zo'n vierhonderd passagiers toen het even voor half zeven misging. De evacuatie met bussen duurde uren. De gestrande trein kan inmiddels weer rijden. De hogesnelheidslijn is sinds tien uur weer vrij en de dienstregeling kan worden hervat.

