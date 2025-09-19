Navigatie overslaan

Bestuurder bestelbus heeft voor 16.000 euro aan bekeuringen openstaan

Vandaag om 05:37 • Aangepast vandaag om 06:02
Foto: Instagram politie Roosendaal.
Foto: Instagram politie Roosendaal.
De bestuurder van een bestelbus moest donderdag zijn voertuig inleveren bij agenten van de politie Roosendaal. De bestuurder had nog voor 16.000 euro aan bekeuringen openstaan.
Profielfoto van Peter de Bekker
Geschreven door
Peter de Bekker

Daarnaast bleek de bestelbus niet verzekerd en was de apk ruimschoots verlopen.

Sleep- en stallingskosten
Als hij het openstaande bedrag - vermeerderd met de sleep- en stallingskosten - betaalt, mag de bestuurder de bestelbus komen afhalen.

"We zijn benieuwd of dit gaat gebeuren", laat de politie weten op Instagram.

