Bestuurder bestelbus heeft voor 16.000 euro aan bekeuringen openstaan

De bestuurder van een bestelbus moest donderdag zijn voertuig inleveren bij agenten van de politie Roosendaal. De bestuurder had nog voor 16.000 euro aan bekeuringen openstaan.

Daarnaast bleek de bestelbus niet verzekerd en was de apk ruimschoots verlopen.

Sleep- en stallingskosten

Als hij het openstaande bedrag - vermeerderd met de sleep- en stallingskosten - betaalt, mag de bestuurder de bestelbus komen afhalen.

"We zijn benieuwd of dit gaat gebeuren", laat de politie weten op Instagram.