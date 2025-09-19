Seb Huntelaar (16) tekent bij PSV, treedt in voetsporen van vader Klaas-Jan
Seb Huntelaar werd op 8 april 2009 geboren in Spanje, toen zijn vader bij Real Madrid speelde. De jeugdinternational van Oranje -16 gaat deel uitmaken van het Onder-17 elftal van de Eindhovense club.
Ook hij is een spits pur sang, zo schrijft PSV op de eigen website. "Seb staat bekend als een echte goalgetter: een spits met een neusje voor de goal. Hij is een meevoetballende spits, sterk in de combinatie én in de lucht."
Zelf voetbalde Klaas-Jan Huntelaar in zijn de beginjaren van zijn carrière ook voor PSV, van 2000 tot en met 2004. Eind november 2002 maakte hij zijn debuut tegen RBC Roosendaal, 14 minuten voor tijd, als vervanger van Mateja Kezman. Daar bleef het door een hevige concurrentiestrijd bij.
Na verhuurperiodes aan De Graafschap en AGOVV, belandde de 76-voudig international via sc Heerenveen en Ajax bij onder meer Real Madrid, AC Milan en Schalke 04.
Van Nistelrooij en Beerens
PSV heeft nog meer zoons van oud-profvoetballers op de Herdgang rondlopen. Zo tekende de 17-jarige Liam van Nistelrooij dit jaar zijn eerste profcontract. En bij Jong PSV maakte Jairo Beerens onlangs op 16-jarige leeftijd zijn debuut in de eerste divisie.