Seb Huntelaar (16) tekent bij PSV, treedt in voetsporen van vader Klaas-Jan

PSV heeft de 16-jarige zoon van Klaas-Jan Huntelaar vastgelegd. Seb Huntelaar komt over van Vitesse en heeft een contract getekend tot medio 2028.

Seb Huntelaar werd op 8 april 2009 geboren in Spanje, toen zijn vader bij Real Madrid speelde. De jeugdinternational van Oranje -16 gaat deel uitmaken van het Onder-17 elftal van de Eindhovense club.

Ook hij is een spits pur sang, zo schrijft PSV op de eigen website. "Seb staat bekend als een echte goalgetter: een spits met een neusje voor de goal. Hij is een meevoetballende spits, sterk in de combinatie én in de lucht."

Zelf voetbalde Klaas-Jan Huntelaar in zijn de beginjaren van zijn carrière ook voor PSV, van 2000 tot en met 2004. Eind november 2002 maakte hij zijn debuut tegen RBC Roosendaal, 14 minuten voor tijd, als vervanger van Mateja Kezman. Daar bleef het door een hevige concurrentiestrijd bij.