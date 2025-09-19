Rusland vecht MH17-oordeel van luchtvaartraad aan

Rusland stapt naar het Internationaal Gerechtshof (ICJ) om het oordeel van de Raad van de Internationale Burgerluchtvaart Organisatie (ICAO) over MH17 aan te vechten, meldt staatspersbureau TASS op basis van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De raad concludeerde in mei dat Rusland schuldig is aan het neerhalen van de vlucht.

Rusland ontkent dat het betrokken is geweest bij het neerhalen van MH17 van Malaysia Airlines. Het vliegtuig stortte op 17 juli 2014 neer in het oosten van Oekraïne. Hierbij kwamen alle 298 inzittenden om het leven. De meeste slachtoffers kwamen uit ons land, een groot aantal van hen uit Brabant.

Het ministerie zegt nu naar het hof in Den Haag te stappen omdat het onderzoek onzorgvuldig zou zijn geweest. De raad zou zich baseren op 'tamelijk bedenkelijke uitkomsten van een technisch en strafrechtelijk onderzoek door een belanghebbende partij, Nederland', citeert TASS het ministerie.

Rusland heeft altijd ontkend dat het een rol heeft gespeeld bij de ramp; ook wil het geen verantwoordelijkheid nemen. Nederland en Australië waren naar de Raad van de Internationale Burgerluchtvaart Organisatie (ICAO) gestapt en kregen daar gelijk. De raad, die valt onder de VN, concludeerde eerder dit jaar dat Rusland zich niet aan zijn internationale verplichtingen heeft gehouden.

Het land vecht de conclusies nu aan, maar dat moet vooral niet gezien worden als 'legitimatie of erkenning' van de bevindingen, benadrukt het ministerie verder. Nederland zou Rusland willen 'demoniseren'.

Omroep Brabant maakte de documentaire 'MH17: 10 jaar later - Als je alles kwijt bent' over Paul uit Nuenen, die in één klap zijn hele familie verloor: