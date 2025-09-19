Corso-ufo gaat tóch niet naar Johan Vlemmix, omdat hij niet uit elkaar kan

Nog voor de corsowagens door de straten van Zundert reden, maakte Johan Vlemmix bekend dat hij de ufo van de wagen van buurtschap Laer-Akkermolen zou kopen. Zou, want de deal gaat toch niet door. Vlemmix wilde de ufo in zijn ufo-museum in de voormalige sterrenwacht in Hoeven zetten, maar de totale kosten blijken nu te hoog. "Met 10.000 euro red je het niet."

In eerste instantie was het de bedoeling van Vlemmix om de ufo in de ontvangstruimte te zetten. "Dat zou perfect zijn. Maar deze ufo is niet demontabel", legt Vlemmix vrijdag uit. Het volledig uit hout gemaakte object is 4,30 meter bij 1,35 meter.

Om de ufo bij zijn museum te krijgen, moest Vlemmix het object kopen, naar Hoeven transporteren, een hijskraan regelen en een toegangspoort bij zijn museum demonteren, legt hij uit. "En dan moest ik ook nog een bouwvergunning aanvragen, omdat hij op een paal op acht meter hoogte geplaatst zou worden. De kosten werden zo gigantisch hoog bij elkaar. Ik hou van uitdagingen, maar het moet wel leuk blijven. Ik vind het echt jammer dat het niet doorgaat."

Buurtschap Laer-Akkermolen probeert nu alsnog een nieuwe plek te vinden voor de ufo. Via Facebook wordt hij opnieuw te koop aangeboden.