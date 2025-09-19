Enorme ravage na frontale botsing, bestuurders naar ziekenhuis

Twee auto's zijn vrijdagochtend frontaal op elkaar gebotst op de Frans Halsstraat in Veghel. Beide bestuurders zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De Citroën raakte bij de aanrijding zo beschadigd dat de brandweer de deuren open moest knippen om de bestuurder te bevrijden. Er zaten verder geen andere mensen in de auto's. De slachtoffers waren na het ongeluk nog aanspreekbaar. Er niks bekend over de ernst van hun verwondingen.

Een speciaal team van politie is aanwezig op locatie en doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.