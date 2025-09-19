Genieten maar: volop zonneschijn en zomerse temperaturen

De korte broek kan vrijdag voor de laatste keer aan, want het wordt zomers warm. "De wolken van donderdag maken plaats voor de zon", vertelt een meteoroloog van Weerplaza.

Na de regen van de afgelopen week is het vrijdag weer tijd voor ijs. De zon trakteert op een nazomerse dag. "Het wordt vrijdag tussen de 25 en 27 graden in Brabant", zegt de meteoroloog. We hebben het mooie weer volgens hem te danken aan de zuidwesten wind. "Die heeft warme lucht naar ons toegebracht, waardoor het mooi weer wordt."

Het was donderdag al een lekkere temperatuur, maar nog wel bewolkt. Vrijdag krijgt de zon volop de kans om te schijnen. Ook zaterdagochtend belooft het mooi te worden, maar daarna zal de temperatuur weer gaan zakken. "Dan komt er regen en onweer vanuit België onze kant uit."

Echt herfstweer zal het niet meteen worden, maar we moeten na dit weekend wel rekening houden met lagere temperaturen. "De hoeveelheid neerslag zal meevallen, maar het wordt een stuk koeler en het zal in de ochtend erg fris zijn."

Het is volgens de meteoroloog geen overbodige luxe om komende week dus de dikke jas uit de kast te halen. "Het gaat koud zijn als je op de fiets naar je werk gaat volgende week."