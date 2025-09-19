Dancefestival Draaimolen mag ook volgend jaar in kwetsbaar natuurgebied

Het Tilburgse dancefestival Draaimolen mag toch nog een jaar doorgaan op de huidige locatie, het MOB-complex. Dat vindt een meerderheid van Provinciale Staten. De toekomst van het festival is onzeker, omdat het in kwetsbare natuur wordt gehouden. De provincie vindt het terrein daarom niet geschikt voor een festival. Een alternatieve locatie is er niet en dat vinden partijen oneerlijk. Ze willen niet dat het festival de dupe wordt en vragen daarom coulance. Ook bood de organisatie een petitie aan, die bijna 26.000 keer is ondertekend.

Het tweedaagse festival, dat per dag 13.000 bezoekers trekt, wordt sinds 2019 gehouden op het MOB-complex in Tilburg. "Het is een oud mobilisatiecomplex, waar nooit met oog op de natuur werd gewerkt en niet naar werd omgekeken", vertelde Hannah Zwaans, medeorganisator van Draaimolen eerder aan Omroep Brabant. 'Natuur juist beter'

Draaimolen zegt dat zij de natuurwaarde van de locatie juist heeft verbeterd. "De waarde van de grond was slecht en verzuurd. In de eerste jaren vonden we er granaten. Wij hebben onderzocht hoe we het terrein juist weer konden laten bloeien." De organisatie heeft bijvoorbeeld dode bomen op het terrein weggehaald, paden aangelegd, natuurwanden gebouwd en een vlindertuin aangelegd. Daardoor kunnen insecten en andere dieren er leven en groeien. VVD-fractievoorzitter Roel Gremmen deelt die mening. "Ik ben zeer onder de indruk van hoe de organisatie omgaat met de natuur in het gebied, het hele jaar door. Het festival mag niet de dupe worden. Daarnaast is een tweedaags festival van een andere orde dan een veehouder of fabriek."

Samen met BBB, SP, CDA, Volt en 50PLUS deed hij daarom het voorstel om Draaimolen nog een jaar toe te staan zoals dat afgelopen jaren is gebeurd. Ook PVV, JA21 en Forum voor Democratie steunden het voorstel. Op langere termijn moeten de provincie en de gemeente Tilburg verder in gesprek over het stuk grond. Nu nog maakt dat onderdeel uit van Natuurnetwerk Brabant, maar dat moet van Provinciale Staten veranderen. Ook moet de gemeente Tilburg verantwoordelijkheid nemen voor evenementen op het terrein. Het is de bedoeling dat de gemeente de grond koopt. Niet verantwoord

Niet alle partijen waren voor. "We wisten eigenlijk al langer dat we in deze situatie terecht zouden komen", zei Tom Ludwig van GroenLinks. "We hebben het festival lang gedoogd, maar het gaat om een kwetsbaar natuurgebied." Hij wil dat er werk gemaakt wordt van een nieuwe locatie. Ook de PvdA stemde tegen. "Het is een sympathiek voorstel, maar het is niet verantwoord voor de ecologie om dit festival te houden", zei fractievoorzitter Ward Deckers. "We moeten rekening houden met de juridische risico's. Daarnaast zie ik geen garanties die voorkomen dat we hier volgend jaar weet staan." Gedeputeerde Stijn Smeulders (PvdA) was niet enthousiast over het voorstel. "Eigenlijk wordt ons nu gevraagd om te doen wat we vorig jaar hebben gedaan. Het was de bedoeling dat dat voor de laatste keer was. Het festival kan om het belang van de natuur simpelweg niet op deze plek plaatsvinden, daar is niets aan veranderd. Daarnaast willen we niet juridisch verantwoordelijk zijn." Eerder gaf de gedeputeerde aan de organisatie en de gemeente wil ondersteunen in de zoektocht naar een nieuwe locatie voor het festival. In opdracht van Provinciale Staten moet het college nu toch onderzoeken hoe er nóg een keer een uitzondering voor Draaimolen gemaakt kan worden.